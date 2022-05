Jari Litmanen reikt kampioensschaal uit bij landstitel Ajax

Litmanen was een van de populairste spelers van het Ajax dat in de jaren ’90 onder Louis van Gaal zo’n beetje alles won wat er te winnen viel. Veel mannen in Amsterdam zijn naar de aanvallende middenvelder vernoemd. Litmanen werd viermaal kampioen met Ajax. Hij won in 1995 ook de Champions League en Wereldbeker met de club uit Amsterdam.

Ajax is woensdagavond voor de 36e keer kampioen van Nederland als het van sc Heerenveen wint. In dat geval worden de spelers en leden van de technische staf meteen na de wedstrijd gehuldigd in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Vanwege een gebrek aan beveiligers volgt er later in de week geen huldiging op het Museumplein.