Marianne Vos maakt dubbel Jumbo-Visma in Gent-Wevelgem compleet

Na de heuvelzone was er nog een grote groep renners over, maar in een groepsprint had niet iedereen trek. Vooral Trek-Segafredo trok het peloton in waaiers, maar miste even later de aanval van Elisa Longo Borghini en Soraya Paladin.

Het Italiaanse duo bleef lang voorop, maar werd in de allerlaatste hectometers opgepeuzeld. Vos ging vervolgens al van ver aan en bleef de Belgische Lotte Kopecky en de Duitse Lisa Brennauer voor. Het was haar eerste zege van het seizoen.