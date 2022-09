Melvin Manhoef moet in afscheidsduel meerdere erkennen in Joel Romero

„Ik wilde altijd tegen grote namen vechten en dat heb ik nu ook weer gedaan. Vandaag hang ik na 28 jaar m’n handschoenen aan de wilgen. Iedereen bedankt”, aldus een emotionele Manhoef na afloop.

Manhoef zou eigenlijk op 4 mei in actie komen tegen Romero, maar door een verijdelde inbraak (waarbij de vader van Vitesse-speler Millon Manhoef drie inbrekers overmeesterde) keurden dokters de MMA-vechter af om in Parijs de Bellator-kooi in te stappen.