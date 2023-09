Bondscoach Jos Lansink ligt wakker na deceptie: ’Hele week achter de feiten aan’

MILAAN - Het werd niet de Europese titelstrijd waar bondscoach Jos Lansink van gedroomd had. Sterker, de povere resultaten van de Nederlandse ruiters kostten hem in Milaan zelfs een nacht slaap, meldde de bondscoach zondag toen hij de balans opmaakte van de springvijfdaagse om de Europese titels. Maar de tegenvallers leiden niet tot olympische stress, een jaar voor de Spelen in Parijs, voegde hij daar aan toe. „Geen moment.”

Willem Greve, met Highway TN, is in het individuele toernooi de beste Nederlander op de EK. Ⓒ Digishots