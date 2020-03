Vakbond voetballers bezorgd over korten van salarissen

Dit gebeurt, soms in goed overleg, omdat veel clubs door de gevolgen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in grote financiële problemen komen. Er wordt al weken vrijwel nergens in de wereld meer gevoetbald.

„We roepen clubs op om met de nationale vakbonden te overleggen wat er moet gebeuren”, zegt de FIFPro. „We begrijpen de problemen, maar het kan niet zo zijn dat zaken waar spelers recht op hebben zomaar aan de kant worden geschoven. Die moeten voor zover mogelijk gerespecteerd worden en er moet proportioneel worden ingegrepen om de zorgen voor de korte termijn op te lossen. Zoiets moet niet in het wilde weg worden gedaan.”

De FIFPro gaf ook aan dat er inderdaad exceptionele salarissen worden uitbetaald in het voetbal, maar dat dit slechts in een klein aantal gevallen zo is. „Buiten enkele Europese topcompetities om is er vaak sprake van geringe inkomsten voor voetballers. In veel landen verdienen ze echt niet meer dan een modaal salaris. Dat wordt veel te vaak over het hoofd gezien. Daardoor worden nu veel spelers heel zwaar getroffen.