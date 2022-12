Belgische voetbalbond zoekt bondscoach die ’weet wat winnen is’

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

Belgische voetbalbond plaatst vacature voor opvolging Martínez

17.29 uur: Belgische voetbalbond (KBVB) is de zoektocht naar de opvolging van de vertrokken bondscoach Roberto Martínez gestart met het plaatsen van een vacature op alle eigen mediakanalen.

„De KBVB is op zoek naar een fulltimebondscoach die weet wat winnen is”, valt te lezen in de advertentie. „De nieuwe bondscoach is ambitieus en heeft de nodige internationale ervaring op topniveau, tactische kennis en inzichten én de juiste persoonlijke kwaliteiten. Hij is een ’winner’ met ervaring in het managen van topspelers.”

Naast bondscoach was de Spanjaard Martínez ook technisch directeur. De functies worden nu gescheiden.

Een speciaal in het leven geroepen taskforce gaat aan de slag met de aanmeldingen. „De taskforce zal uit de lijst van kandidaten de uiteindelijke kandidaat voordragen aan de raad van bestuur van de KBVB”, zo meldde de Belgische bond al eerder.

Martínez maakte direct na de uitschakeling van België in de groepsfase van het WK in Qatar bekend te vertrekken.

Duitse voetbalbond vraagt hulp van oud-internationals

15.36 uur: De Duitse voetbalbond (DFB) heeft na de vroegtijdige uitschakeling van het nationale elftal op het WK in Qatar een commissie ingesteld van onder meer oud-internationals om uit de malaise te komen. In de groep van deskundigen zitten bijvoorbeeld Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn en Matthias Sammer.

De stuurgroep moet de selectie helpen in voorbereiding op het Europees kampioenschap van 2024, dat uitgerekend in Duitsland wordt gehouden. Zij zal gaan samenwerken met bondscoach Hansi Flick, die ondanks de tegenvallende prestaties in Qatar wel in functie blijft. Directeur nationale selecties Oliver Bierhoff is inmiddels vertrokken. De DFB wil op korte termijn zijn opvolger presenteren, ook in samenspraak met de opgerichte groep van deskundigen.

Duitsland werd in Qatar uitgeschakeld in de groepsfase. De ploeg verloor van Japan (2-1), speelde gelijk tegen Spanje (1-1) en won van Costa Rica (4-2).