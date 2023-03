Magistraal optreden Memphis Depay bij monsterzege Atletico Madrid

Atletico heeft nu zeven punten minder dan Real Madrid en veertien minder dan Barcelona. De beide grootmachten komen zondag in actie. Barcelona treft dan Valencia, terwijl Real Madrid op bezoek gaat bij Real Betis.

Depay opent de score

In de 23e minuut was het voor de eerste keer raak voor de Oranje-international. Na een 1-2-tweetje met Antoine Griezmann rondde Depay beheerst af. Het betekende zijn derde competitiedoelpunt voor Atletico.

Zijn derde competitietreffer voor de club uit de hoofdstad was wonderschoon. Depay draaide na een halfuur naar binnen en vond de verre hoek. De 1000e goal van Atletico onder het bewind van de Argentijnse succestrainer Diego Simeone.

Toch ging de thuisploeg met een katertje de kleedkamer in. Youssef En-Nesyri zorgde vlak voor de pauze voor de aansluitingstreffer. Sevilla, onlangs de beul van PSV in de tussenronde van de Europa League, kan de punten goed gebruiken. Het elftal staat slechts vijftiende in Spanje.

Nog drie goals

In de tweede helft was het verzet van Sevilla helemaal gebroken. In plaats van de gelijkmaker viel al in de 53e minuut de derde Atletico-treffer. Griezmann produceerde die. Yannick Carrasco en Alvaro Morata (twee treffers) zorgden ervoor dat de score een nog heuglijker aanblik kreeg voor de thuisclub.