Ajax ziedend: ’We zijn genaaid’

Daley Blind maakte - met geel op zak - een overtreding. Scheidsrechter Gianluca Rocchi gaf voordeel, waarna Chelsea het doel van Ajax onder vuur nam. Joël Veltman, die ook al met een gele kaart rondliep, blokte de bal met zijn arm.

Rocchi trok vervolgens twee keer zijn gele kaart en stuurde Blind en Veltman van het veld. „Er is niks aan de hand en dan komt er opeens iemand die het hele spel vernietigt”, zegt Ajax-aanvoerder Dusan Tadic gefrustreerd na afloop tegen Veronica. „Hoe kun je in hemelsnaam in één actie twee keer rood geven. Ik begrijp er helemaal niks van.”

Uiteindelijk kwam Ajax nog goed weg in Londen, aangezien de VAR nog ingreep bij de 5-4 van Chelsea. „Ik ben trots op het team en dat wij met negen man konden overleven. Maar we moeten hier boos over zijn. Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, sluit Tadic af.

’Schande’

„Een schande”, zei Veltman over de beslissingen van de Italiaanse scheidsrechter. „Volgens mij hield ik m’n arm gewoon goed langs m’n lichaam. Van de scheidsrechter had ik vooraf meegekregen dat dit gewoon kan”, zei Veltman. „Als hij dan toch een penalty wil geven, wat ik helemaal niet begreep, dan nog is het geen geel.”

Samen met Blind volgde hij de laatste 25 minuten van de wedstrijd in de kleedkamer. „De jongens hebben met z’n negenen gevochten als leeuwen. Als je na twee rode kaarten toch nog een puntje aan zo’n duel overhoudt, mag je tevreden zijn. Maar we zijn 100 procent genaaid. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

’Genaaid’

Blind had ook geen goed woord over voor Rocchi na het spektakelstuk tussen ’zijn’ Ajax en Chelsea. „We zijn genaaid, net als in de thuiswedstrijd”, mopperde hij. „En waar is de videoscheidsrechter als je hem nodig hebt? Het is een schande.”

Ajax leidde in de 68e minuut comfortabel met 4-2 toen Blind zijn tweede gele kaart kreeg en ook Veltman van het veld moest omdat hij de bal tegen een arm kreeg en zo een strafschop veroorzaakte. „Ik heb de beelden gezien”, zei Blind. „En iedereen ziet dat mijn tegenstander eerst mij haakt. Dat is een overtreding dus. Dan kan Veltman geen hands meer maken. En hij maakte niet eens hands. Hij had zijn arm naast zijn lichaam.”

„We moeten niet te veel over een scheidsrechter praten en altijd naar onszelf kijken”, gaat Blind verder. „Maar in de thuiswedstrijd tegen Chelsea waren er ook discutabele momenten”, doelde hij op een penalty die Ajax had moeten krijgen en de treffer van Quincy Promes die misschien wel onterecht werd afgekeurd. „Ik weet niet wat het is, misschien kon die scheidsrechter de druk niet aan.”

Blind: „Er hing een televisie in de kleedkamer. Joël en ik hadden het niet meer. Wat waren we gefrustreerd. Maar de complimenten aan de jongens die het op 4-4 hebben gehouden. Helaas zijn Joël en ik er tijdens de volgende wedstrijd tegen Lille niet bij. Maar ik heb alle vertrouwen in onze vervangers. Wat jammer dat we hier niet hebben gewonnen. In een uitwedstrijd bij Chelsea met 4-1 voorstaan, dat doen niet veel teams. Jammer dat het zo is afgelopen.”