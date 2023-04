Voetbalsters Arsenal later thuis nadat vogel in vliegtuigmotor vliegt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

AZ begint met spits Meerdink op bank aan finale Youth League

17.27 uur: De beloften van AZ beginnen de finale van de Youth League tegen Hajduk Split met Mexx Meerdink op de bank. Het was onzeker of de 19-jarige spits in de eindstrijd in Genève mee zou kunnen doen omdat hij zondag als invaller bij de hoofdmacht van AZ geblesseerd raakte, maar hij zit toch bij de selectie.

Meerdink beleefde vorige week een bijzonder moment met het eerste elftal door AZ in de wedstrijd tegen Anderlecht vanaf 11 meter naar de halve finales van de Europa League te schieten. Hij maakte ook zondag deel uit van de eerste selectie vanwege de blessure van de Griekse spits Vangelis Pavlidis. Meerdink viel in de Eredivisiewedstrijd tegen RKC Waalwijk al na 20 minuten voor Jens Odgaard in, die met een voetblessure uitviel. Maar Meerdink werd in de rust alweer gewisseld vanwege een kneuzing op zijn heup. Hij reisde echter toch naar Zwitserland, waar hij toch mee kan doen.

Meerdink maakte dit seizoen zeven doelpunten in de Youth League.

Politie legt 171 racistische fans van Juventus stadionverbod op

16.39 uur: De politie van Turijn heeft 171 supporters van Juventus een stadionverbod opgelegd. Ze zouden tijdens een bekerduel met Internazionale racistische liederen hebben gezongen over Romelu Lukaku, de spits van de club uit Milaan.

De duur van de stadionverboden wordt later bekendgemaakt. Juventus werd eerder ook gestraft voor het wangedrag van een deel van de aanhang. De club zou afgelopen zondag tijdens het thuisduel met Napoli de zogeheten Curva Sud in het stadion leeg moeten laten. Maar Juventus ging met succes in beroep tegen die straf.

Voetbalsters Arsenal later thuis na problemen met vliegtuig

16.13 uur: De voetbalsters van Arsenal zijn een dag later teruggekeerd naar Londen na hun wedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen het Duitse VfL Wolfsburg.

Het toestel met Oranje-international Victoria Pelova en haar teamgenoten was zondag begonnen met opstijgen, maar omdat er een vogel in de motor was gevlogen, moest het vliegtuig terug naar de gate. Uit veiligheidsoverwegingen werd besloten om de motor uitvoerig te controleren. De passagiers konden daarom pas maandag met een vervangend toestel naar Londen vliegen.

Arsenal en Wolfsburg, met Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms in de basis, speelden in de eerste wedstrijd in de halve finales met 2-2 gelijk. De return is op 1 mei in Londen. De finale staat op 3 juni gepland in het PSV-stadion.

Duitsland speelt jubileuminterland in juni tegen Oekraïne

14.55 uur: Duitsland speelt de duizendste interland op 12 juni tegen Oekraïne. Het jubileumduel moet een symbool voor vrede worden, meldt de Duitse voetbalbond maandag. De wedstrijd is in het Weserstadion in Bremen, waar sinds 2012 geen interlands meer zijn gespeeld.

Duitsland organiseert volgend jaar zomer het Europees kampioenschap en hoeft zich daar als gastland niet voor te kwalificeren. Het elftal van bondscoach Hansi Flick speelt tot die tijd oefenduels. Naast Oekraïne neemt Duitsland het over twee maanden op tegen Polen (16 juni) en Colombia (20 juni).

Duitsland speelde in november 2020 voor het laatst tegen Oekraïne, in de Nations League. Het werd 3-1. Timo Werner (twee keer) en Leroy Sané scoorden voor de Duitsers.

Schaker Nepomniatsjtsji na nieuwe remise dichter bij wereldtitel

13.40 uur: Schaker Ian Nepomniatsjtsji is weer een stap dichter bij de wereldtitel. De 32-jarige Rus kwam maandag in de elfde ontmoeting met de Chinees Ding Liren een remise overeen. De partij duurde 1 uur en 40 minuten en was na 39 zetten klaar.

Het was de vierde keer op rij dat de tweestrijd tussen Nepomniatsjtsji en Liren geen winnaar opleverde. Na elf partijen leidt Nepomniatsjtsji met 6-5. Er staan nog drie ontmoetingen op het programma in Astana, waar Nepomniatsjtsji en Liren uitmaken wie de Noor Magnus Carlsen opvolgt als wereldkampioen. Carlsen, jarenlang de beste schaker ter wereld, besloot vorig najaar zijn titel in het klassieke schaken niet meer te verdedigen.

Het prijzengeld van de tweekamp bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

De twaalfde partij is woensdag.

ESPN zendt restant van FC Groningen - NEC wel live uit

13.11 uur: Tv-zender ESPN stuurt dinsdag opnieuw een crew naar Groningen voor de registratie van de voetbalwedstrijd tussen FC Groningen en NEC. Dat duel werd zaterdag al na 18 minuten gestaakt, nadat een grensrechter was geraakt door een vanuit het publiek gegooide beker bier. „We hebben contractuele afspraken met clubs en distributiepartners en dus zenden we het restant dinsdag ook live uit”, aldus een woordvoerder van ESPN.

De wedstrijd wordt om 15.00 uur hervat, zonder publiek in het stadion van Groningen. Een half uur eerder start in een eveneens leeg Rat Verlegh-stadion in Breda ook een eerder gestaakte wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie, tussen NAC en Willem II. ESPN zendt het laatste kwartier van dat duel niét uit.

Volgens de woordvoerder gelden voor deze divisie andere contractuele afspraken en is het een te grote investering om weer een hele crew naar Breda te sturen.

Brits hardloopicoon Farah sluit carrière af met halve marathon

11.44 uur: De Britse atleet Mo Farah sluit zijn succesvolle carrière in september af met een halve marathon. De 40-jarige Brit van Somalische komaf doet op 10 september mee aan de Great North Run in het noordoosten van Engeland. „Dat wordt echt mijn laatste wedstrijd, mijn afscheid”, zei Farah tegen de BBC na de marathon van Londen.

De viervoudig olympisch kampioen, die zowel bij de Spelen van Londen 2012 als Rio 2016 goud pakte op de 5000 en 10.000 meter, eindigde in zijn laatste wedstrijd over 42,195 kilometer op de negende plaats in 2.10.28. Farah finishte iets meer dan 9 minuten na de Keniaanse winnaar Kelvin Kiptum.

„Ik heb een geweldige carrière gehad”, zei het Britse hardloopicoon. „Mijn vrouw en kinderen hebben me tijdens deze reis gesteund, ik wil nu tijd aan hen gaan besteden. Ook wil ik iets teruggeven aan de sport.” Farah doet op zondag 21 mei mee aan de Great Manchester Run, een wedstrijd over 10 kilometer, en sluit dan in september af met de Great North Run. Die wedstrijd won hij tussen 2014 en 2019 zes keer op rij.

Scheidsrechter Brych mag nog jaar door na vervallen leeftijdsgrens

11.11 uur: Scheidsrechter Felix Brych gaat nog een jaar door. De 47-jarige Duitser had eigenlijk moeten stoppen, maar mag blijven fluiten omdat de leeftijdsgrens voor arbiters niet wettelijk blijkt toegestaan.

„We hebben afgesproken dat ik nog een jaar als scheidsrechter door ga. Voorwaarde is natuurlijk wel dat ik alle testen haal en dat ik gezond blijf. Na dit jaar zien we wel verder”, aldus Brych, die scheidsrechter is sinds 1999 en in 2004 debuteerde in de Bundesliga.

Brych ’profiteert’ van een rechtszaak die oud-scheidsrechter Manuel Gräfe aanspande. De rechtbank in Frankfurt oordeelde dit jaar dat de leeftijdsgrens van 47 jaar niet wettelijk is.

„Ik ben fit, draai een goed seizoen en heb nog steeds plezier. Het scheelt ook dat ik geen internationale wedstrijden meer leid. Dat was prachtig, maar het zou te veel zijn nu ik bijna 48 ben”, zegt Brych. „De Bundesliga is een geweldige competitie met geweldige stadions. Wat hierna komt, zien we wel. Ik zou graag in het onderwijs willen werken.”

Baanrenster Van der Duin sluit Nations Cup af naast het podium

08.21 uur: Baanrenster Maike van der Duin heeft de Nations Cup in de Canadese stad Milton niet kunnen afsluiten met een podiumplaats. De 21-jarige wielrenster uit Assen eindigde op het omnium, dat over vier onderdelen gaat, op de vijfde plaats. Na de eerste twee onderdelen stond Van der Duin nog op de tweede plek.

Het goud ging naar de Britse Katie Archibald, die 131 punten bij elkaar reed. Zilver was voor de Italiaanse Elisa Balsamo (110), de Amerikaanse Jennifer Valente troefde Lotte Kopecky uit België net af in de strijd om het brons. Beiden verzamelden 108 punten. Van der Duin bleef na een sterke start steken op 93 punten. Ze had vrijdag op de eerste dag van de Nations Cup in Milton wel brons gepakt op de afvalkoers.

Matthijs Büchli zorgde op de afvalkoers voor de enige Nederlandse overwinning in Canada. Brons was er ook voor Jan-Willem van Schip op het omnium; het duo Yoeri Havik/Vincent Hoppezak pakte zilver op de koppelkoers.

Warriors trekken de stand gelijk in play-offs NBA

07.43 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de eerste ronde van de play-offs tegen Sacramento Kings de stand in de best-of-sevenserie gelijkgetrokken. De regerend kampioen van de NBA had de eerste twee duels in Sacramento verloren, maar zette zondagavond ook de tweede thuiswedstrijd in winst om: 126-125. Daardoor is de stand nu in evenwicht (2-2).

Harrison Barnes kreeg in de slotseconden nog een kans om Sacramento Kings de winst te bezorgen, maar zijn schot ketste af op de achterkant van de ring. Daardoor ligt de strijd om een plek in de tweede ronde van de play-offs in het westen weer helemaal open.

Denver Nuggets liet in Minneapolis tegen Minnesota Timberwolves de eerste kans liggen om zich al te verzekeren van een plek in de volgende ronde. De Nuggets, die de eerste drie duels hadden gewonnen, verloren ondanks 43 punten van Nikola Jokic na verlenging met 114-108. Daardoor kwamen de Timberwolves terug tot 3-1 in de serie.

In het oosten nam Boston Celtics tegen Atlanta Hawks een voorsprong van 3-1 door het vierde duel met 129-121 te winnen. New York Knicks koerst ook af op de tweede ronde van de play-offs. De Knicks versloegen Cleveland Cavaliers met 102-93 en hebben nog één zege nodig om door te gaan.

Zilver baanwielrenners Havik en Hoppezak op koppelkoers in Canada

07.42 uur: Baanwielrenners Yoeri Havik en Vincent Hoppezak hebben bij de Nations Cup in het Canadese Milton zilver gepakt op de koppelkoers. Het duo moest in de finale alleen de Portugezen Ivo Oliveira en Iuri Leitão voor zich dulden. Het Franse koppel Benjamin Thomas en Thomas Boudat werd derde.

Havik en Hoppezak, uitkomend voor de commerciële ploeg BEAT, haalden 56 punten, één meer dan de Fransen. De Portugezen, die een ronde extra voorsprong hadden, wonnen met 61 punten.

Jan Willem van Schip en Philip Heijnen eindigden met 30 punten op de zevende plaats.