Warriors trekken de stand gelijk in play-offs NBA na waanzinnig slot

Baanrenster Van der Duin sluit Nations Cup af naast het podium

08.21 uur: Baanrenster Maike van der Duin heeft de Nations Cup in de Canadese stad Milton niet kunnen afsluiten met een podiumplaats. De 21-jarige wielrenster uit Assen eindigde op het omnium, dat over vier onderdelen gaat, op de vijfde plaats. Na de eerste twee onderdelen stond Van der Duin nog op de tweede plek.

Het goud ging naar de Britse Katie Archibald, die 131 punten bij elkaar reed. Zilver was voor de Italiaanse Elisa Balsamo (110), de Amerikaanse Jennifer Valente troefde Lotte Kopecky uit België net af in de strijd om het brons. Beiden verzamelden 108 punten. Van der Duin bleef na een sterke start steken op 93 punten. Ze had vrijdag op de eerste dag van de Nations Cup in Milton wel brons gepakt op de afvalkoers.

Matthijs Büchli zorgde op de afvalkoers voor de enige Nederlandse overwinning in Canada. Brons was er ook voor Jan-Willem van Schip op het omnium; het duo Yoeri Havik/Vincent Hoppezak pakte zilver op de koppelkoers.

Warriors trekken de stand gelijk in play-offs NBA

07.43 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de eerste ronde van de play-offs tegen Sacramento Kings de stand in de best-of-sevenserie gelijkgetrokken. De regerend kampioen van de NBA had de eerste twee duels in Sacramento verloren, maar zette zondagavond ook de tweede thuiswedstrijd in winst om: 126-125. Daardoor is de stand nu in evenwicht (2-2).

Harrison Barnes kreeg in de slotseconden nog een kans om Sacramento Kings de winst te bezorgen, maar zijn schot ketste af op de achterkant van de ring. Daardoor ligt de strijd om een plek in de tweede ronde van de play-offs in het westen weer helemaal open.

Denver Nuggets liet in Minneapolis tegen Minnesota Timberwolves de eerste kans liggen om zich al te verzekeren van een plek in de volgende ronde. De Nuggets, die de eerste drie duels hadden gewonnen, verloren ondanks 43 punten van Nikola Jokic na verlenging met 114-108. Daardoor kwamen de Timberwolves terug tot 3-1 in de serie.

In het oosten nam Boston Celtics tegen Atlanta Hawks een voorsprong van 3-1 door het vierde duel met 129-121 te winnen. New York Knicks koerst ook af op de tweede ronde van de play-offs. De Knicks versloegen Cleveland Cavaliers met 102-93 en hebben nog één zege nodig om door te gaan.

Zilver baanwielrenners Havik en Hoppezak op koppelkoers in Canada

07.42 uur: Baanwielrenners Yoeri Havik en Vincent Hoppezak hebben bij de Nations Cup in het Canadese Milton zilver gepakt op de koppelkoers. Het duo moest in de finale alleen de Portugezen Ivo Oliveira en Iuri Leitão voor zich dulden. Het Franse koppel Benjamin Thomas en Thomas Boudat werd derde.

Havik en Hoppezak, uitkomend voor de commerciële ploeg BEAT, haalden 56 punten, één meer dan de Fransen. De Portugezen, die een ronde extra voorsprong hadden, wonnen met 61 punten.

Jan Willem van Schip en Philip Heijnen eindigden met 30 punten op de zevende plaats.