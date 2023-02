Dit is waarom Engelse topper bij hoge uitzondering tijdens Champions League-avond wordt gespeeld

Het begon met de dood van de Britse Queen Elizabeth II op 8 september vorig jaar. De Londense politiediensten hadden hun handen vol aan de drukte in en rond Buckingham Palace, waardoor ze op 15 september niet genoeg personeel beschikbaar hadden om het Europa League-duel tussen Arsenal en PSV veilig te laten doorgaan.

Arsenal riskeerde een reglementaire nederlaag en moest snel op zoek naar een nieuwe datum, zodat de hele Europa League-groepsfase nog vóór het WK kon worden afgerond. De UEFA stelde donderdag 20 oktober voor en vroeg aan de Premier League om het duel tussen Arsenal en Manchester City, dat een dag eerder gepland stond, uit te stellen.

De kalender van de beide clubs zit echter propvol. Sinds de hervatting na het WK speelden ze gemiddeld ongeveer om de vier dagen een wedstrijd en vanaf volgende week spelen ze zelf weer Europees en in maart is er een interlandbreak. Het kon haast niet anders of de wedstrijd moest worden ingehaald tijdens een Europese week waarin ze zelf niet aan de bak moesten. De UEFA staat normaal geen Premier League-wedstrijden toe op hetzelfde moment als Champions League-wedstrijden, maar maakte een uitzondering omdat de Premier League zich eerder dit seizoen dus ook al schikkelijk had opgesteld.

Daarom staan Arsenal en City om 20.30 uur voor het eerst dit seizoen in de competitie tegenover elkaar. The Gunners beginnen met een voorsprong van drie punten en hebben een wedstrijd minder gespeeld dan City