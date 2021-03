Frenkie de Jong mist VAR: ’Sommige landen hebben minder geld, daar hoeven wij toch niet onder te lijden?

„We maakten veel foute keuzes, maar het zat ook niet mee”, doelde de in Arkel geboren middenvelder op een kopbal van Matthijs de Ligt die via de binnenkant van de paal de doellijn leek te passeren.

Er was echter geen videoscheidsrechter of doellijntechnologie om dat te controleren. Óf in alle WK-kwalificatieduels een VAR of nergens, vinden ze bij de FIFA. En in Afrika kunnen ze zo’n duur systeem nu eenmaal niet betalen, stelt men.

„Ik vind dat echt onzin”, mopperde De Jong. „Sommige landen hebben minder geld, maar daar hoeven dan wij toch niet onder te lijden? Het gaat er toch om dat het spel zo rechtvaardig mogelijk is?”

Matthijs de Ligt denkt dat hij heeft gescoord, maar de scheidsrechter laat doorspelen. Ⓒ BSR Agency

’Niet dominant’

De Jong leek alleen tijdens de openingsfase op de middenvelder die FC Barcelona beter laat voetballen. „Na die 1-0 van hen was ik niet dominant genoeg meer en heb te weinig gedaan om mijn team te helpen”, erkende hij.

„Het is een onnodige nederlaag”, zei de 23-jarige De Jong na zijn 23e interland. „Turkije heeft een goede ploeg. Maar als wij wat beter in positie staan en vaster aan de bal zijn, dan winnen we van ze.”

Moe

De Jong deed zijn verhaal leunend tegen een muur vlakbij de kleedkamer van Oranje in het nationale stadion van Turkije. Alsof hij moe was. „Ik wil niet lezen dat we daarom verloren hebben”, zei hij. „Maar een dagje meer rust scheelt veel. Ik speelde zondag laat nog een uitwedstrijd en was half vier ’s nachts pas thuis in Barcelona. Toch moest ik de volgende dag al om 1 uur bij Oranje zijn. Dan train je een keer half en een dag later volledig voordat je alweer hier naar toe vliegt.”