Blunderend NEC keihard onderuit bij FC Oss

De Nijmeegse formatie van de nieuwe trainer Pepijn Lijnders leed een forse 3-0 nederlaag bij FC Oss. De achterstand op de Limburgse koploper blijft daardoor een punt, maar nu hebben beide clubs ook evenveel wedstrijden gespeeld.

NEC begon al ongelukkig aan het duel. Na een reeks van fouten van medespelers werkte Frank Sturing de bal na vier minuten in eigen doel. Nog voor rust maakte Istvan Bakx er 2-0 van namens de thuisclub. Na de hervatting scoorde Thijs van Pol. Invaller Mats Grotenbreg van Oss kreeg in de slotfase nog rood van scheidsrechter Reinold Wiedemeijer.

SC Cambuur

NEC had vrijdag de eerste wedstrijd onder leiding van Lijnders ruim gewonnen (5-1) van Go Ahead Eagles. SC Cambuur boekte een kleine zege op Jong AZ. Xander Houtkoop bezorgde de Friezen na een klein uur spelen een 1-0 overwinning in Wijdewormer.