Telstar verkoopt 22.500 kaarten voor duel zonder fans

De actie van Telstar werd mede door een promotie-filmpje met Feyenoord-trainer Dick Advocaat een groot succes. Vooral na de actie ’Tikkie voor Dickie’ vlogen de virtuele tickets als warme broodjes over de digitale toonbank.

„De laatste keer dat we ongeveer zoveel mensen in ons stadion hadden was in 1972”, aldus Natascha van Grinsven, commercieel directeur van Telstar tegenover FOX Sports. „Toen speelden we nog in de Eredivisie. Lang geleden.”

Telstar zette eerder tegen Top Oss een soortgelijke actie op poten. Toen werden 7500 kaarten verkocht, van 1,63 euro per stuk. Het stadion in Velsen biedt slechts plaats aan 3600 fans.

„Toen ging de opbrengst naar de terminaal zieke vader van een medewerker van ons”, aldus Van Grinsven. „Toen dachten we: gaan we dit ooit over treffen? Moeten we dit nog een keer doen?”

Na een contact met Support Casper gingen de online kaartloketten nog een keer open en werd een prachtig bedrag binnengehaald voor de stichting van Feyenoord-dokter Casper van Eijck, die baanbrekend alvleesklierkankeronderzoek uitvoert.

De ticketprijs was niet zomaar gekozen. Telstar werd in 1963 opgericht na een fusie tussen VSV uit IJmuiden en Stormvogels uit IJmuiden.

Telstar verloor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 1-2. Invaller Jacob Mulenga was de gevierde man aan de kant van de bezoekers.