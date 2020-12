Feyenoord sluit 2020 met knappe zege af

Na drie minuten stuitte Steven Berghuis al op de handen van doelman Erwin Mulder. Daarna viel Feyenoord wat terug, maar in de 22e minuut had de vervanger van Nico Jorgensen, Luciano Narsingh, moeten scoren na een fraaie aanval. De rappe aanvaller vond echter in vrije positie Mulder op zijn weg.

Feyenoord heerste, wat ontbrak was een treffer. Bryan Linssen was ook dichtbij, maar hij knalde over. Even later krulde de goed spelende Narsingh de bal op de lat achter Mulder.

Dikverdiende goals

Henk Veerman kreeg pas in de 44e minuut de eerste echt kans voor Heerenveen, maar zijn stift uit een moeilijke hoek mislukte hopeloos.

Bryan Linssen wordt gefeliciteerd met zijn treffer. Ⓒ ANP/HH

Vlak na rust was daar alsnog de dikverdiende treffer voor de thuisclub. Tyrell Malacia gaf de bal vanaf links panklaar op de inkomende Linssen: 1-0. Tien minuten later was het diezelfde Linssen die de score verdubbelde. Lutsharel Geertruida veroverde goede de bal, gaf de bal aan Berghuis, die vervolgens zijn kompaan voorin bediende: 2-0.

Hattrick

Hierna was de pot eigenlijk wel gespeeld. De Rotterdammers hoefden niet meer, Heerenveen kon niet. Toch mocht Linssen zomaar zelfs nog bij een corner de 3-0 aantekenen. Daarmee meteen zijn hattrick en het slotakkoord van de wedstrijd.

En dus een prima thuiszege in de laatste wedstrijd van 2020 voor Feyenoord, dat op 5 punten van koploper Ajax komt.