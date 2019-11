Thiem klopt Djokovic in weergaloos duel

Nadat hij zondag al van Roger Federer won, was dinsdagavond Novak Djokovic aan de beurt. In een geweldig duel zegevierde Thiem met 6-7 (5), 6-3 en 7-6 (5). In de tiebreak van de derde set maakte de 26-jarige Oostenrijker een 1-4 achterstand ongedaan, nadat hij daarvoor op 6-5 had verzuimd het duel uit te serveren.

De wedstrijd tussen de twee wereldtoppers nam twee uur en 47 minuten in beslag. Thiem won voor de vierde keer in zijn loopbaan van de nummer twee van de wereld. Daar staan zes zeges van de Serviër tegenover.

Door de zege van Thiem moet Djokovic donderdag van Federer winnen om het toernooi te mogen vervolgen. De winnaar van het treffen tussen de twee tennisgiganten bereikt de halve finales. Thiem is al zeker van een plek in de halve eindstrijd.