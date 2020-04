De schaatsploeg van Jillert Anema krijgt harde klappen

Jillert Anema. Ⓒ Timsimaging

AMSTERDAM - Over omvallen wil Jillert Anema het (nog) niet hebben, maar dat zijn schaatsploeg op de langebaan en in het marathonpeloton zal moeten schrapen om de volgende winter goed door te komen, lijdt geen twijfel. „Het zal overleven worden”, aldus de teambaas van easyJet, die verwacht dat de Britse prijsvechter in de luchtvaart weldra de ’sponsor-handdoek’ gooit.