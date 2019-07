Blessure Dumoulin ernstiger dan gedacht

In de vierde rit van de Giro d’Italia kwam de Limburger hard op zijn linkerknie ten val. In eerste instantie werd gedacht dat deze blessure met een kleine twee weken rust zou zijn hersteld. Later werd geconstateerd dat er een nog een klein stukje asfalt in de knie zat. De artsen vonden eerst dat dit geen kwaad kon, maar nadat Dumoulin last van zijn knie bleef hebben in de Dauphiné werd op 16 juni dit deel toch operatief uit zijn knie gehaald. Er waren tien hechtingen nodig om de snee dicht te krijgen.

Door de zwellingen bij de val kon dit scheurtje eerder niet werden waargenomen. Dat Dumoulin de afgelopen weken met trainingen alles heeft gedaan om de Tour de France nog te halen blijkt nu dus juist helemaal fout voor zijn blessure te zijn geweest. Over het verdere herstel is niets zinnigs te zeggen. De tijd die de renner nu nog heeft om de Vuelta a España te halen lijkt vrij kort. Het herstel van de knie krijgt nu alle prioriteit.

Bekijk ook: Het drama van Dumoulin

Bekijk ook: Sunweb wil geen poppenkast rond Dumoulin