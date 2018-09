'Onderbuikgevoel zegt dat Labyad blijft'

"Mijn onderbuikgevoel zegt dat het niet gaat gebeuren", aldus Van Seumeren in gesprek met FOX Sports. "Waar ik dat op baseer? Dat weet ik niet. Ik heb het idee dat hij bij ons blijft."

Labyad, die na zijn doorbraak bij PSV via Sporting Portugal, Vitesse en Fulham bij FC Utrecht belandde, maakt tot dusver 10 goals in 23 duels. Bovendien was de vijfvoudig international goed voor 8 assists.

De rechtspoot maakt er geen geheim van dat hij wil vertrekken, maar zou het ook niet erg vinden om nog een half jaar in De Galgenwaard actief te zijn. "Elke speler van FC Utrecht heeft ambities om bij een topclub te spelen. Er is een kans dat het in de winterstop gaat gebeuren, maar het is niet zo dat ik er een gevecht van ga maken met de club. De club heeft me de kans gegeven hier te spelen en weer fit te worden en daar ben ik ze heel dankbaar voor", aldus Labyad eerder.