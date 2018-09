Volleybalster Dijkema naar het Italiaanse Firenze

Nadat ze deze zomer ondanks een doorlopend contract aan de kant werd gezet door de Italiaanse kampioen Novara, gaat ze nu in dezelfde competitie aan de slag bij Il Bisonte Firenze. Dat melden verschillende bronnen in Italië. Het gaat om een overeenkomst voor anderhalf jaar.

Dijkema krijgt in Florence te maken met de bekende Italiaanse trainer Gianni Caprara, de man die onder meer grote successen boekte met nationale ploegen en op clubniveau. Caprara, die ook een serieuze kandidaat was om de vertrokken Giovanni Guidetti bij Oranje op te volgen, werd onlangs pas aangesteld bij de nummer acht van de Italiaanse competitie. Zijn voorganger Marco Bracci was ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Dijkema stond hoog op het verlanglijstje van Caprara, die al eerder met verschillende Nederlandse internationals werkte.

De 27-jarige Dijkema bleef de afgelopen maanden fit door te trainen met het Nederlandse Talententeam op Papendal. Tijdens het EK in Azerbeidzjan, waarbij Oranje deze zomer zilver veroverde, werd Dijkema gekozen tot beste spelverdeelster van het toernooi.