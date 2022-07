Derde tijd Max Verstappen in ‘opwarmtraining’

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Tijdens de tweede training in een sprintweekeinde zoals in Oostenrijk draait het vooral om de racesimulaties en het testen van de banden. Eén snelle rondetijd is minder van belang. Sainz noteerde een snelste tijd van 1.08,610 en was een halve tiende rapper dan Leclerc.

Verstappen volgde op iets meer dan anderhalve tiende van Sainz. Daarachter kamen Fernando Alonso en Esteban Ocon van Alpine. Mercedes slaagde erin om de auto’s van Lewis Hamilton en George Russell te repareren, na hun crashes in de kwalificatie op vrijdag. Hamilton rijdt met een ander chassis.

De sprintrace zaterdag start om 16.30 uur. Verstappen start dan vanaf pole position, gevolgd door Leclerc en Sainz.