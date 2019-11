Sport Kort: Aldridge helpt Spurs aan zege

Basketbal: Aldridge helpt Spurs aan zege

08.21 uur: LaMarcus Aldridge heeft een bijzonder bijdrage geleverd aan de overwinning van de basketballers van San Antonio Spurs tegen Oklahoma City Thunder in de Amerikaanse profklasse NBA. Hij droeg met 39 punten bij aan de zege van 121-112. De speler scoorde niet eerder dit seizoen zo vaak.

The Spurs stonden bij het ingaan van het laatste kwart acht punten voor en gaven de tegenstander nauwelijks de kans dichterbij te komen. Het verschil werd nooit kleiner dan vijf punten.

Tot nu toe wint San Antonio Spurs als Aldridge op dreef is. Bij de vijf overwinningen van dit seizoen was de sterspeler goed voor gemiddeld 25 punten. Bij de drie nederlagen maakte Aldridge er niet meer dan negen per wedstrijd.