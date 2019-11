Sport Kort: MVV stuurt ’clubstoker’ de laan uit

14.01 uur: Pieter Nys voetbalt niet langer bij MVV. De Maastrichtse eerstedivisieclub heeft het contract van de 30-jarige Belgische middenvelder laten ontbinden.

Nys werd halverwege oktober op non-actief gezet door MVV. De club beschuldigde hem en medespeler Maxime Gunst ervan spelers, supporters en sponsors op te zetten tegen de technische staf. Het doel zou volgens de clubleiding het ontslag zijn van hoofdtrainer Fuat Usta, wist De Limburger te melden. De krant was in het bezit van een mail van de clubleiding aan Nys en Gunst.

„MVV Maastricht en Pieter Nys zijn in gezamenlijk overleg tot de conclusie gekomen dat het ontbinden van het lopende contract de beste oplossing is voor beide partijen. Hierdoor kunnen zowel MVV als Pieter Nys hun vizier weer op de toekomst richten”, aldus MVV vrijdag.

Joel Drommel moet naar de kleedkamer Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: FC Twente-doelman Drommel blijft geschorst

11.54 uur: FC Twente speelt zondag tegen PEC Zwolle zonder Joël Drommel. De tuchtcommissie van de KNVB handhaafde de schorsing van één wedstrijd voor de doelman, die vorige week in het duel met AZ de rode kaart kreeg. Dat komt overeen met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, waartegen de Enschede club beroep had aangetekend.

FC Twente verloor met een man minder met 3-0 van AZ. Drommel kreeg de rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Boadu.

LaMarcus Aldridge (12) in actie voor de Spurs. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Aldridge helpt Spurs aan zege

08.21 uur: LaMarcus Aldridge heeft een bijzonder bijdrage geleverd aan de overwinning van de basketballers van San Antonio Spurs tegen Oklahoma City Thunder in de Amerikaanse profklasse NBA. Hij droeg met 39 punten bij aan de zege van 121-112. De speler scoorde niet eerder dit seizoen zo vaak.

The Spurs stonden bij het ingaan van het laatste kwart acht punten voor en gaven de tegenstander nauwelijks de kans dichterbij te komen. Het verschil werd nooit kleiner dan vijf punten.

Tot nu toe wint San Antonio Spurs als Aldridge op dreef is. Bij de vijf overwinningen van dit seizoen was de sterspeler goed voor gemiddeld 25 punten. Bij de drie nederlagen maakte Aldridge er niet meer dan negen per wedstrijd.