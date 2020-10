Engeland heeft feestende Sancho en Abraham weer terug voor treffen met België

Het duo moest de oefeninterland tegen Wales, afgelopen donderdag in Londen (3-0), overslaan omdat ze het coronaprotocol hadden geschonden. Ze waren een week geleden aanwezig bij een verrassingsfeestje voor de 23e verjaardag van Abraham. Zaterdag mocht het duo weer meetrainen met de nationale ploeg.

Ook Ben Chilwell (Chelsea) was bij het groepsfeestje aanwezig. Hij miste het duel met Wales eveneens uit voorzorg. Chilwell voelde zich zaterdag echter niet lekker en bleef binnen. Hij onderging een coronatest en hoort zondag de uitslag. „Daarna nemen we een beslissing hoe we verder met hem gaan”, liet bondscoach Gareth Southgate weten.