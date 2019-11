Sport Kort: Ajax-opponent Valencia verliest

PSG in één helft langs Olympique Marseille

23.16 uur: Paris Saint-Germain heeft met een sterke eerste helft afgerekend met Olympique Marseille. Het duel in Parijs eindigde in 4-0. PSG heeft in de Ligue 1 zijn voorsprong op nummer twee FC Nantes vergroot naar acht punten. Nantes had vrijdag al met 1-0 verloren van AS Monaco.

Mauro Icardi zorgde in de eerste helft voor de eerste twee doelpunten. Kylian Mbappé maakte nog voor rust op aangeven van Ángel di María de 3-0 en 4-0. Marseille, met Kevin Strootman in de basis, kon ook na rust niets meer aan die stand veranderen.

Voetbal: Valencia met tien man onderuit bij Osasuna

22.59 uur: Valencia heeft in de Spaanse competitie de derde nederlaag opgelopen. In Pamplona verloor de groepsgenoot van Ajax in de Champions League met 3-1 van Osasuna. Valencia staat met dertien punten twaalfde.

Rodrigo had de bezoekers uit Valencia nog op voorsprong gebracht in de veertiende minuut. Een kwartier later werd de aanvaller van het veld gestuurd na slaan. Aanvoerder Oier zorgde enkele minuten later voor gelijkmaker. Tegen tien man liep Osasuna na rust uit naar 3-1 door treffers van Rubén García en Pervis Estupiñán.

Bij Valencia ontbrak doelman Jasper Cillessen. Die had volgens Spaanse media last van duizeligheid en was door coach Albert Celades uit de selectie gelaten.

Botic van de Zandschulp Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Eerste zege in challenger Van de Zandschulp

17.48 uur: Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn tennisloopbaan een challengertoernooi gewonnen. De 24-jarige Nederlander deed dat zondag in Hamburg. Van de Zandschulp zette in de finale de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles in drie sets aan de kant: 6-3 5-7 6-1.

Van de Zandschulp won eerder al wel toernooien op een wat lager niveau. Hij staat momenteel op de 270e plaats op de wereldranglijst.

Wielrennen: Veldrijder Iserbyt alweer de beste

17.37 uur: Nog zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert is Eli Iserbyt momenteel een klasse apart in het veldrijden. De jonge Belg boekte zondag in Gavere zijn tweede zege in de Superprestige. Iserbyt won eerder ook al drie crossen om de wereldbeker. Van der Poel maakt binnenkort zijn rentree in de cross, Van Aert staat met een blessure voorlopig nog aan de kant.

In Gavere kwam Iserbyt voorop te zitten samen met zijn landgenoot Toon Aerts. Die ging onderuit waarna de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal naar de winst soleerde. De Nederlander Lars van de Haar werd tweede, voor de Belg Laurens Sweeck. Van der Haar nam de leiding in het klassement over van de Belg Quinten Hermans.

Iserbyt wilde van een vergelijking met Van der Poel niet weten. "Dan had ik in de eerste ronde moeten wegrijden", sprak hij bij Sporza. Volgende week zondag volgt de eerste confrontatie met de wereldkampioen, die in Ruddervoorde zijn rentree maakt in het veld. "Ik kijk eerst uit naar de Koppenbergcross en dan naar het eerste duel met Mathieu."

Van der Haar toonde zich tevreden met de tweede plaats en zijn machtsgreep. "Ik ben vooral blij met die tweede plek, de leidersprijs zien we aan het einde van het seizoen wel. Ik maakte een foutje op de klim, moest van de fiets en werd door acht man ingehaald. Dat kostte wel een rondje om terug te keren. Toen was Eli al weg. Ik denk ook niet dat ik hem had kunnen bijbenen. Ik denk dat hij op het niveau van Van der Poel van vorig jaar rijdt."

Corné van Kessel (7e) was de tweede Nederlander in de top tien in Gavere.

Voetbal: Atalanta haalt uit tegen Udinese

17.01 uur: Voor Atalanta Bergamo was het een bijzonder goed weekend in de Italiaanse Serie A. Met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis was de ploeg van coach Gian Piero Gasperini veel te sterk voor Udinese: 7-1. Van de top vier was Atalanta, dat derde staat, de enige ploeg die wist te winnen. Juventus, Internazionale en Napoli speelden gelijk.

Udinese, met Bram Nuytinck en Hidde ter Avest op de bank, nam nog wel de leiding in het Gewiss-stadion van Bergamo. Stefano Okaka Chuka was in de 12e minuut de maker van die treffer. Na 21 minuten was het gelijk via Josip Ilicic . Diezelfde aanvaller werd na ruim een half uur onderuit gehaald in het strafschopgebied. Dader Nicholas Opoku mocht met zijn tweede gele kaart naar de kant, de penalty werd benut door Luís Muriel. Ilicic nog voor rust, Muriel (2x), Mario Pasalic en Amad Traoré zorgden voor de 7-1-eindstand.

Juventus (1-1 bij Lecce) leidt met 23 punten uit negen duels. Inter (2-2 tegen Parma) volgt met 22 punten. Atalanta heeft er 20, Napoli (1-1 bij SPAL) staat op 17 punten.

Voetbal: Ook Standard kan niet winnen van Club Brugge

16.32 uur: Club Brugge is ook na elf speeldagen nog ongeslagen in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. Naaste belager Standard Luik leidde bij rust nog in Brugge, maar de topper eindigde onbeslist: 1-1.

Via Samuel Bastien, op aangeven van oud-PSV'er Maxime Lestienne, had Standard al in de derde minuut de leiding genomen. Kort na rust maakte de Nigeriaan David Chidozie Okereke gelijk. De assist kwam van aanvoerder Ruud Vormer.

Club Brugge, de enige ploeg nog zonder nederlaag, heeft 27 punten uit elf duels. Standard 24 uit twaalf duels.

Yara Kastelijn Ⓒ Hollandse Hoogte

Veldrijden: Kastelijn zegeviert in Gavere

15.38 uur: Yara Kastelijn heeft de derde veldrit uit de Superprestige-reeks gewonnen. De Nederlandse, die rijdt voor de ploeg 777, soleerde in Gavere naar de winst en nam meteen ook de leiding in het klassement over van de Belgische wereldkampioene Sanne Cant.

Kastelijn reed halverwege de wedstrijd weg bij haar Italiaanse ploeggenote Alice Arzuffi en de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. Arzuffi, winnaar van de tweede cross in Boom, werd tweede, Alvarado derde. Cant eindigde slechts als veertiende. Annemarie Worst, zaterdag winnares van een veldrit in Beringen, finishte nu als vierde.

Jean-Julien Rojer Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Rojer pakt titel

14.44 uur: Jean-Julien Rojer heeft op het indoortoernooi van Basel zijn tweede titel van het seizoen veroverd. Samen met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau won de dubbelspecialist in de finale van de Amerikanen Taylor Fritz en Reilly Opelka: 7-5 6-3.

Rojer en Tecau bewezen zichzelf een goede dienst in de strijd om de laatste drie startbewijzen voor de ATP Finals. Het Nederlands-Roemeense koppel staat vijfde op de jaarranglijst en de acht beste koppels mogen deelnemen in Londen. Komende week valt op het masterstoernooi van Parijs de beslissing.

Eerder dit jaar wonnen Rojer/Tecau het masterstoernooi van Madrid.

Rugby’ers van Zuid-Afrika. Ⓒ REUTERS

Rugby: Zuid-Afrika naar finale WK rugby

12.30 uur: Zuid-Afrika heeft zich voor de derde keer verzekerd van een plek in de finale van het WK rugby. De Zuid-Afrikaanse rugbyers waren in Yokohama Wales met 19-16 de baas. In 2007 stond Zuid-Afrika voor het laatst in de eindstrijd. Destijds werd Engeland met 15-6 verslagen.

Engeland is nu opnieuw de tegenstander. De Engelsen versloegen zaterdag titelverdediger Nieuw-Zeeland met 19-7. De All Blacks wonnen de laatste twee edities van het WK. De finale wordt zaterdag gespeeld.

Grote man in de rommelige wedstrijd was Handre Pollard die vanaf alle mogelijke posities in het veld de bal tussen de palen schoot en goed was voor 14 van de 19 punten voor de ’Springboks’. Het duel liet een ander soort rugby zien dan in de halve finale tussen Engeland en Nieuw-Zeeland. Vloeiende aanvallen waren schaars, het was meer een wedstrijd armworstelen bij de vele scrums. De eerste try - een score, goed voor 5 punten, waarbij de bal achter de achterlijn tegen de grond wordt gedrukt - viel pas in de 57e minuut.

Wales maakte met een try een kwartier voor tijd gelijk (16-16), maar met een rake trap tussen de palen, goed voor 3 punten, besliste Pollard de wedstrijd kort voor tijd. „Het was zenuwslopend”, zei Zuid-Afrika’s coach Rassie Erasmus. „De laatste vier keer dat we tegenover elkaar stonden wonnen zij en dat had nu ook kunnen gebeuren.”

Tweevoudig wereldkampioen Zuid-Afrika was ook in de WK-finale van 1995 de baas over Engeland, dat nog steeds het enige land is op het noordelijk halfrond met een wereldtitel rugby op zak.

Golf: Woods kan Japanse primeur haast niet meer ontgaan

11.42 uur: Tiger Woods heeft op het Zozo Championship in Japan zijn leiding verstevigd. De Amerikaanse golflegende ging op de derde wedstrijddag rond in 66 slagen en heeft een voorsprong van drie slagen op de Japanner Hideki Matsuyama.

De 43-jarige Woods sloeg zes birdies en twee bogeys en kwam daardoor uit op vier slagen onder par. Op de eerste twee wedstrijddagen noteerde Woods twee keer 64 slagen. Rory McIlroy maakte indruk met een ronde van 63 slagen, maar door zijn slechte start van 72 slagen op de openingsdag lijkt hij Woods niet meer te kunnen achterhalen.

Hevige regenval had de banen vrijdag volledig onder water gezet. Daardoor wordt de winnaar van het eerste toernooi uit de PGA Tour op Japanse bodem pas op maandag bekend. Er werd zondag wel begonnen aan de vierde ronde, maar duisternis zorgde ervoor dat doorspelen niet mogelijk was.

Motorsport: Vijfde zege op rij voor Marquez

10.49 uur: Marc Marquez heeft bij de Grote Prijs van Australië zijn vijfde opeenvolgende zege geboekt. De Spanjaard, al verzekerd van de wereldtitel, zag Maverick Viñales in de laatste ronde onderuit gaan. De twee toonaangevende motorcoureurs waren verwikkeld in een strijd om de zege. „Ik schakelde een versnelling terug en ineens lag ik eraf. Ik weet niet precies wat er gebeurde, misschien zat ik te ver naar binnen. Ik weet het niet. Het is mijn fout, maar normaal crash ik niet op deze manier”, zei Viñales over zijn crash.

Bo Bendsneyder eindigde in de Moto2-race als 15e, wat hem één punt opleverde. De zege ging naar de Zuid-Afrikaan Brad Binder, die Jorge Martin uit Spanje achter zich hield.

„Ik ben blij met een punt in een zware wedstrijd. Aan het begin verloor ik wat, omdat ik niet kon inhalen op het rechte stuk en in de bochten een net iets andere lijn moest rijden dan de anderen”, zei Bendsneyder. „Toen ik de anderen eenmaal had kunnen inhalen en vrij baan voor me had, kon ik goed bij ze wegrijden en inlopen. Het team heeft goed werk geleverd op een voor mij moeilijk circuit, waar ik voor het eerst reed. We hopen dat we deze lijn kunnen doortrekken in Maleisië volgend weekend en ook daar een mooi resultaat kunnen laten zien.”

Russell Westbrook Ⓒ AFP

Basketbal: Westbrook imponeert en passeert legende

08.46 uur: Russell Westbrook heeft indruk gemaakt en zijn ploeg Houston Rockets met 126-123 langs New Orleans Pelicans geleid. Westbrook nam in Houston 28 punten voor zijn rekening, 10 rebounds en 13 assists.

Dat betekende zijn 139e triple-double, oftewel minimaal tien punten, tien assists en tien rebounds, uit zijn loopbaan. Westbrook passeerde daarmee Magic Johnson, die tot 138 kwam. Recordhouder is Oscar Robertson met 181. „Tegenwoordig lijkt een triple-double normaal, maar ik beschouw het nooit als vanzelfsprekend”, zei Westbrook. „Maar ik stop er veel energie in en doe er veel opofferingen voor om elke avond te kunnen concurreren en op een hoog niveau te kunnen spelen.”

Voor de 30-jarige Westbrook was het zijn eerste triple-double voor de Rockets. Hij kwam recent over van Oklahoma City Thunder.

Honkbal: Spanning weer terug in World Series

08.12 uur: De honkballers van Houston Astros hebben in de World Series de stand gelijk getrokken door het vierde duel met Washington Nationals te winnen. De vierde wedstrijd, in Washington, eindigde in 8-1.

Door de zege van de Astros bij de Nationals zijn alle vier de duels nog gewonnen door de bezoekende partij.

Het vijfde duel wordt zondag ook in Washington gespeeld, daarna gaan de World Series weer verder in Houston. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, wint de World Series.