Dit zijn de stappen richting volle voetbalstadions in Nederland

Een volle Johan Cruijff ArenA is op den duur weer de bedoeling Ⓒ ANP/HH

In een 80 pagina’s tellend protocol, genaamd ‘Veilige opstart betaald voetbal 2020/21’, heeft de KNVB de maatregelen uiteengezet die op termijn moeten zorgen voor volle voetbalstadions. Anders dan aanvankelijk werd gedacht, toen op 21 april betaald voetbal tot 1 september werd verboden, is er vanaf de start van de competities al publiek welkom. Het (financiële) horrorscenario voor de clubs, bij duels zonder publiek, moet via strikte naleving van het protocol ook niet meer aan de orde komen. Hoe gaat het Nederlands betaald voetbal in coronatijd eruitzien?