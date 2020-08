Technisch directeur Éric Abidal weg bij FC Barcelona

„FC Barcelona en Abidal hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van het contract tussen de twee partijen. De club wil Abidal bedanken voor zijn professionaliteit, toewijding en positiviteit waarmee hij zich heeft ingezet voor de FC Barcelona-familie.”

Maandag meldde FC Barcelona al dat er rigoureuze maatregelen getroffen zouden worden. „De nieuwe coach wordt de komende dagen bekendgemaakt en maakt onderdeel uit van een uitgebreide herstructurering van het eerste elftal”, meldde de club.

De pijnlijke afgang in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München (8-2) lijkt de Franse oud-speler van de club zijn kop te hebben gekost. Ook zijn lastige relatie met aanvoerder en sterspeler Lionel Messi en een overgroot deel van de selectie had zijn positie bemoeilijkt binnen FC Barcelona.

De leiding van FC Barcelona hoopt Ronald Koeman binnen enkele uren al te presenteren als nieuwe hoofdtrainer, na het ontslag van Quique Setien. De KNVB ontvangt een forse afkoopsom voor het verlies van de bondscoach van het Nederlands elftal, die tot middernacht onderhandelingen voerde met twee directeuren van Barcelona en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen in zijn eigen huis. Ook topfiscalist Wim Nan, die veel ervaring heeft met miljoenendeals van grote sterren in het buitenland, werd in de vroege avond bij huize Koeman gesignaleerd.