Topsportleven combineren met drukke baan EK fijne belasting voor belastingadviseur en handballer Samir Benghanem

Belastingadviseur én Oranje-international Samir Benghanem: „Als alles op z’n plek valt, kunnen we wel eens gaan verrassen op dit EK.” Ⓒ FOTO’S Henk Seppen

Amsterdam - Naast zijn imposante postuur is Samir Benghanem binnen Oranje tevens een opvallende verschijning, omdat hij wordt omgeven door handbalprofs die een behoorlijke boterham verdienen en zelfs Champions League spelen. De 28-jarige Hagenees is daarentegen in het dagelijks leven belastingadviseur bij PWC en speelt als een van de weinigen ’gewoon’ in de BeneLeague, bij landskampioen Green Park/Aalsmeer. Donderdag begint Oranje aan zijn tweede EK ooit, met een wedstrijd tegen het organiserende land Hongarije. „Spelen voor twintigduizend fanatieke supporters, die ons waarschijnlijk uitfluiten, dat zijn de wedstrijden waar je het voor doet.”