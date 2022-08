Barcelona krijgt Lewandowski en co tóch op tijd ingeschreven voor competitiestart

Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé (gezamenlijk 153 miljoen euro aan transfers deze zomer), Franck Kessié, Andreas Christensen, Ousmane Dembélé en Sergi Roberto moesten lang wachten op groen licht. De spelers mochten pas worden ingeschreven bij La Liga als zij binnen het salarisplafond vielen. Dat dit aanvankelijk tot kort voor de competitiestart niet mogelijk was, zegt veel over de financiële puinhoop die er momenteel heerst in Camp Nou. Barcelona communiceerde vorig jaar een schuld van 1,3 miljard euro.

Om het zevental alsnog te kunnen inschrijven, zocht de veelbesproken Barça-preses Laporta een manier om snel geld te verdienen. Dat leverde al meerdere financiële injecties op. Zo verkocht de Catalaanse club eerder deze zomer zijn opbrengsten uit televisierechten voor een totaalbedrag van naar verluidt 500 miljoen euro aan het Amerikaanse investeringsfonds Sixth Street. En dat met een looptijd van 25 jaar.