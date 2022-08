Antony afwezig bij Ajax tijdens uitduel met Sparta

De afwezigheid van de Braziliaan komt niet als een verrassing. Nadat Ajax donderdag een bod van 80 miljoen euro van Manchester United afsloeg, meldde Antony zich vrijdag wel op de club, maar hij sloeg de groepstraining over. Na een training in de sportschool keerde hij huiswaarts. Ook zaterdag trainde hij niet met de selectie van Schreuder mee.

Antony, die in een groot interview in De Telegraaf van zaterdag zei bij Ajax blijven niet als straf te zien en dat God uiteindelijk zijn toekomst bepaalt, wil dat de Amsterdamse clubleiding in elk geval met United in gesprek gaat, maar die weigert dat. Ajax wil Antony in principe niet kwijt en zeker niet voor een bedrag onder de 100 miljoen euro.

Vanwege de brede selectie wordt de houding van Antony niet als een probleem gezien. Berghuis is zijn logische vervanger. In het uiterste geval blijft de Braziliaan tot 1 september aan de kant staan, waarna Schreuder het gesprek met hem zal aanknopen. De trainer heeft een goede band met de aanvaller en de verwachting is dat die zich met het naderende WK snel over zijn teleurstelling zal heen zetten. Al blijft het scenario dat Ajax – zeker als United maandag van Liverpool verliest – een niet te weigeren bod krijgt realistisch.

Ten opzichte van de galavoorstelling tegen FC Groningen (6-1) is Berghuis vanmiddag in Rotterdam niet de enige nieuweling in de Ajax-basis. Calvin Bassey staat links centraal in de verdediging. Daley Blind schuift door naar de backpositie en Owen Wijndal start op de bank.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Alvarez, Tadic, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.