Wout Weghorst leeft mee met FC Emmen

Wout Weghorst: „Voor al die mensen zou ik het geweldig vinden als FC Emmen erin blijft.” Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Door de rechtstreekse degradatie van ADO Den Haag en VVV-Venlo is de angel wel een beetje uit de degradatiestrijd, maar voor FC Emmen en Willem II wordt het toch nog een razend spannende laatste speelronde. Beide ploegen proberen plaats zestien te vermijden en daarmee de play-offs te ontlopen. De afgelopen seizoenen is wel gebleken dat dat een onzeker avontuur is voor een Eredivisie-club.