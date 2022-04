Bittere nederlaag Van Gerwen in Premier League, fabuleuze avond Wade

Van Gerwen begon tegen The Machine als nummer twee van het prestigieuze toernooi. In een heerlijke partij, waarin er veel 180’ers werden gegooid, liep Wade snel uit naar een 4-1 voorsprong. De Nederlander pakte daarna drie legs op rij en met een knappe 130-finish trok hij de stand weer gelijk: 4-4.

Bij een stand van 5-5 moest een beslissende leg de winnaar bepalen. Beide darters misten wedstrijdpijlen, maar het was de Engelsman die uiteindelijk toch toesloeg en zo vroegtijdig een einde maakte aan de avond van Mighty Mike. De Nederlander noteerde wel een beter gemiddelde (103,03) dan zijn opponent: 99.67.

„Ik kan alleen mezelf maar de schuld geven van de nederlaag van vanavond”, reageerde Van Gerwen op sociale media. „Ik kreeg gedurende de wedstrijd kansen, voelde me geweldig, maar miste de bepalende dubbels. Knap van James dat hij zijn kansen heeft benut. Ik weet dat er iets groots voor me aan zit te komen.”

Van Gerwen verloor vorige week in de finale van Jonny Clayton. Dat betekende ook dat de Brit de leiding in de tussenstand overnam van de Brabander.

The Machine denderde door in Dublin, want na Van Gerwen moest ook Gerwyn Price eraan geloven. Met een gemiddelde van 114,73 liet hij geen spaan heel van de nummer twee van de Order of Merit: 6-1.

In de finale tegen Jonny Clayton was zijn gemiddelde wat minder denderend (95,38), maar wist hij toch te winnen: 6-5. Door zijn dagzege heeft Wade nu net als Van Gerwen 25 punten. Clayton blijft de koploper.