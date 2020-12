Vincent van der Voort strandt in achtste finales op WK darts

De Noord-Ier speelt later deze week in de kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen Gerwyn Price en Mervyn King.

Moeizaam begin

Van der Voort, die zelf de 27e plek bezet op de Order of Merit, begon moeizaam aan de wedstrijd. Mede doordat hij slechts één van zijn vijf kansen op een dubbel benutte, verloor hij de door hem zelf begonnen eerste set.

De Purmerender voelde zich sowieso niet op zijn gemak in Alexandra Palace. Hij blies geregeld in zijn handen om zijn vingers op te warmen en bleef in de eerste pauze ook op het podium staan, om zich warm te gooien. Van der Voort klaagde eerder dit toernooi al over de kou in de hal.

Van der Voort rechtte in de tweede set met pijn en moeite de rug. Door drie matige worpen op een rij (40, 46 en 56) zag hij een 2-1 voorsprong in legs in rook opgaan. Na drie missers op dubbel 20 dacht hij in de beslissende leg opnieuw zijn kansen te verspelen, maar Gurney miste een setpijl, waarna Van der Voort alsnog toesloeg: 1-1.

Tiendarter

Gurney schoot in de derde set uit de startblokken door Van der Voort met een tiendarter op een break te trakteren. Die schade kwam de Nederlander niet meer te boven, waardoor de Noord-Ier een 2-1 voorsprong in sets nam. Gurney snelde vervolgens door en pakte zonder veel moeite ook de vierde set.

Vincent van der Voort Ⓒ ANP/HH

Van der Voort toonde echter andermaal zijn veerkracht en pakte met een gemiddelde van 110 de vijfde set. Gurney liet zich daar echter niet door van de wijs brengen en nam in de zesde set een 2-1 voorsprong. Van der Voort begon vervolgens met twee bouncers (pijl die uit het bord stoot), liep daardoor achter de feiten aan, maar won desalniettemin de leg.

Hij kreeg even later zelfs een pijl om de set naar zich toe te trekken en de stand gelijk te trekken, maar Gurney benutte in de beurt die volgde zijn zevende wedstrijdpijl en stootte zodoende door naar de kwartfinales.

’Hier was veel meer uit te halen’

„Ik heb geen idee waarom het niet ging”, aldus Van der Voort direct na afloop bij RTL7. „Het ingooien ging goed, maar in de eerst set gaf ik meteen heel veel kansen weg. Bovendien miste ik zoveel dubbels. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Dan kom in nog redelijk terug, maar mijn eerste pijl zat nooit goed in het bord. Het was heel hard werken en uiteindelijk was het niks, ook al probeerde ik van alles.”

Van der Voort was ook niet blij met het bord. „Het is geen geheim dat de borden hier waardeloos zijn, al is dat geen excuus. Het had gewoon veel beter gemoeten. Hier was veel meer uit te halen.”

Nu Van der Voort is uitgeschakeld wil hij zo snel mogelijk de semi-bubbel in Londen verlaten en terug naar Nederland. ,,Elke minuut dat je hier langer bent, is waardeloze tijd.”

Geen WK-gevoel

Van der Voort knokte zich eerder op het WK in de tweede ronde terug van een achterstand (0-2 in sets) tegen landgenoot Ron Meulenkamp en schakelde bij de laatste 32 vervolgens verassend Nathan Aspinall (nummer 6 van de wereld) uit. Ondanks de goede prestaties kreeg de 45-jarige darter uit Purmerend het echte WK-gevoel niet te pakken. Dat kwam voornamelijk door de afwezigheid van het publiek. Vanwege de coronamaatregelen blijft Alexandra Palace gedurende het WK leeg.

„Het is heel anders. Gevoel kun je ook niet inschakelen. Normaal hoor je die juichende mensen vanuit de zaal al op de achtergrond. Bij de opkomst krijg je dan een bepaalde adrenalinekick, maar dat heb je nu totaal niet. Je staat op een stickertje te wachten om op te komen en vervolgens wordt er gezegd dat je naar het podium kunt lopen. Je krijgt niks van energie mee. Ik merk dat ik daar wel last van heb”, stelde Van der Voort, die in 2011 en 2015 al eens tot de kwartfinales reikte.