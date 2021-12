Baas Formule 1-team Williams test positief in aanloop naar Grand Prix van Saoedi-Arabië

„Dit heeft verder geen impact op het overige personeel van Williams, het team blijft zoals gepland werken op het circuit”, staat in een verklaring.

Afgelopen weekeinde overleed Sir Frank Williams, de oprichter van de Britse renstal. De grondlegger van het team werd 79 jaar oud. De renstal van de coureurs George Russell en Nicholas Latifi brengt in Saudi-Arabië een eerbetoon aan Williams.

Bekijk ook: Zó kan Max Verstappen kampioen worden in Jeddah

Frank Williams droeg in 2012 de dagelijkse leiding over de renstal over aan zijn dochter Claire. Afgelopen jaar nam ook zij afscheid van het team, dat door geldgebrek op zoek moest naar financiers en in handen kwam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Capito werd begin dit jaar aangesteld als teambaas.