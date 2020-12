Zeldzaam groot machtsvertoon Wout van Aert ten opzichte van Mathieu van der Poel in Dendermonde

Wereldkampioen Van der Poel moest lijdzaam toezien hoe zijn aartsrivaal soepel door de blubber sneed en steeds meer afstand nam. Aan de finish had de Nederlander bijna drie minuten achterstand. Toon Aerts finishte kort achter Van der Poel als derde. Van Aert nam door zijn zege ook de leiding in het wereldbekerklassement over van Michael Vanthourenhout.

Zelfvertrouwen

Van der Poel was nog met het nodige zelfvertrouwen afgereisd naar Dendermonde, waar storm Bella in de ochtend over het parcours raasde en de organisatie dwong tot enige aanpassingen in het parcours. De Brabantse alleskunner op de fiets was zaterdag nog veruit de sterkste in de Superprestige van Heusden-Zolder. Van Aert was overigens in die koers door een lekke band al snel kansloos.

Van der Poel twijfelde ondanks de zware omstandigheden geen moment in Dendermonde. Hij vloog er na de start meteen vandoor en alleen Quinten Hermans kon mee. Van Aert moest even in zijn ritme komen, maar hij sloot in de tweede van zeven ronden aan bij Van der Poel en nam vrijwel meteen het initiatief over. Van Aert ploegde in zo’n straf tempo door de modder, dat Van der Poel de Belg gewoonweg niet kon bijbenen.

Ploeteren

Geleidelijk nam Van Aert steeds meer voorsprong en verdween hij uiteindelijk uit het zicht van Van der Poel, die zich duidelijk gewonnen gaf en voortploeterde om de tweede plaats veilig te stellen. De cross in Dendermonde kreeg daarmee een onverwachts verloop. Normaal duelleren Van der Poel en Van Aert tot aan de finish, maar deze keer was het machtsvertoon van Van Aert zeldzaam groot.