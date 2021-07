Denzel Dumfries en Donyell Malen langer ‘vrij’; Yvon Mvogo blijft bij PSV

Cody Gakpo is bij terugkeer van de twee al een week in training en ‘Galatasaray-ready’, maar hij speelde ook maar 12 minuten op het EK. Gakpo heeft als rijzende ster van PSV ook aangegeven nog een jaar te willen knallen voor de club, waar Dumfries en Malen een stap naar Europese topcompetities willen grijpen. Borussia Dortmund is nog altijd met zaakwaarnemer Mino Raiola in de slag, om tot een eerste bod op Malen te komen dat PSV in verleiding brengt.

Rond EK-surprise Dumfries is het stiller. Dat komt door de nog ontbrekende slagkracht van geïnteresseerde clubs. Zowel hij als Dumfries zullen eerst buiten de groep een eigen programma afwerken om fit te worden, voornamelijk voor een aanstaande transfer óf om aan te sluiten wanneer transfers (langer) uitblijven.

Doelman Yvon Mvogo blijft bij PSV. Zijn club RB Leipzig, dat hem voor twee seizoenen verhuurde aan de Eindhovenaren, maakte tot en met 16 juli geen gebruik van de optie hem terug te roepen. Het jarenlang gewenste criteria van ‘twee gelijkwaardige keepers’ blijft (met aanwinst Joël Drommel) in stand. Mvogo weet wat van hem wordt verlangd door trainer Roger Schmidt.