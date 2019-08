Goud of zeperd voor hockeymannen bij EK?

Oranje veroverde twee jaar geleden ten koste van België de Europese titel. Bondscoach Max Caldas heeft ditmaal onder anderen Valentin Verga niet geselecteerd. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Nederlandse hockeymannen starten zaterdag bij het EK in Antwerpen de jacht op een olympisch ticket. De opdracht: de ploeg van Max Caldas moet zijn twee jaar geleden in Amstelveen veroverde Europese titel met succes zien te verdedigen. Drie redenen waarom Oranje hierin zal slagen én drie redenen waarom EK-winst een brug te ver is.