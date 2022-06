Handballers dankzij wildcard voor het eerst naar WK sinds 1962

Oranje werd tiende in Hongarije en verraste onder meer het gastland voor 30.000 toeschouwers. In de tweeluik voor WK-kwalificatie werd in april echter - thuis - verloren van Portugal.

De Internationale Handbal Federatie (IHF) heeft Nederland vervolgens een wildcard toegewezen voor het van WK 2023, in Polen en Zweden. Dat wordt gehouden van 12 t/m 29 januari. Die toewijzing gebeurt mede op basis van de groei en prestaties. In 1961 was Nederland voor het laatst actief op een WK, dat destijds van een ander kaliber was qua evenement.

Uitermate trots

„We zijn uitermate trots dat de IHF met deze wildcard erkent dat het Nederlands mannenteam thuishoort op het WK”, zegt algemeen directeur Jaap Wals van het NHV. „Het is een unieke deelname die het team heeft afgedwongen met fantastische prestaties in de afgelopen jaren. Door actief te zijn op het WK is het NHV ervan overtuigd dat dit een positieve bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de handbalsport in Nederland. Wij zijn de IHF zeer dankbaar voor deze kans.”

Naast Nederland kreeg ook Slovenië een wildcard. Er doen 32 landen mee aan het WK, dat plaatsvindt van 12 tot en met 29 januari 2023. De loting voor de groepsindeling is zaterdag 2 juli in het Poolse Katowice.