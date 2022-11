Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

Nieuwe tegenvaller voor Duitsland: ook Nmecha valt weg

15:01 De Duitse voetbalbondscoach Hansi Flick heeft te maken met een nieuwe tegenvaller. Aanvaller Lukas Nmecha van VfL Wolfsburg gaat niet mee naar het WK in Qatar wegens een knieblessure.

De kansen op WK-deelname voor Nmecha waren eerder juist flink toegenomen, omdat Timo Werner van RB Leipzig wegviel met een blessure. Nmecha liep de blessure dinsdag op in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund (2-0).

WOENSDAG 9 NOVEMBER

Zuid-Koreaan Son na oogoperatie op tijd fit voor WK

14:20 uur Tottenham Hotspur-aanvaller Heung-Min Son gaat gewoon met Zuid-Korea mee naar het WK. Dat heeft de 30-jarige sterspeler van de Zuid- Koreanen laten weten.

Vorige week liep Son een breuk bij zijn linkeroog op in het Champions League-duel bij Olympique Marseille (1-2). Daarna moest hij onder het mes.

„Spelen voor je land op het WK is de droom van zoveel kinderen die opgroeien, net zoals dat er eentje van mij was. Ik zal dit voor geen geld van de wereld willen missen. Ik kan niet wachten om ons prachtige land te vertegenwoordigen, tot snel”, schrijft een opgeluchte Son op Instagram.

Son scoorde dit seizoen in dertien competitieduels drie keer. Met Zuid-Korea zit hij in een poule met Uruguay, Ghana en Portugal. Uruguay is op 24 november de eerste tegenstander in Qatar.

37-jarige Modric met Kroatië voor vierde keer naar WK

12.51 uur: Luka Modric begint over twee weken met Kroatië aan zijn vierde wereldkampioenschap voetbal. De 37-jarige middenvelder van Real Madrid is de aanvoerder van de woensdag gepresenteerde selectie van bondscoach Zlatko Dalic.

Modric was er in 2006, 2014 en 2018 ook bij. In 2010 ontbrak Kroatië op het WK. In 2018 verloren de Kroaten in de finale van het WK met 4-2 van Frankrijk.

Kroatië speelt op het WK in de poule met België, Marokko en Canada.

Zwitserse bondscoach kiest voor ervaren selectie op WK

12.25 uur: De Zwitserse voetbalbondscoach Murat Yakin heeft in zijn WK-selectie veel ervaren spelers opgenomen. De 30-jarige Granit Xhaka van Arsenal en de 31-jarige Xherdan Shaqiri van Chicago Fire FC zijn de bekendste namen.

„Op sommige posities hadden we keuze te over”, aldus Yakin. „Veel spelers hebben de afgelopen weken en maanden goed gepresteerd. Maar meer dan 26 spelers mag ik helaas niet meenemen. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze 26 spelers onze doelen zullen bereiken.”

Voormalig PSV-doelman Yvon Mvogo ontbreekt in de Zwitserse selectie wegens een blessure.

Zwitserland speelt op het WK op 24 november de eerste groepswedstrijd tegen Kameroen. Brazilië en Servië zijn de andere opponenten in groep G.

Benzema mist ook laatste wedstrijd van Real Madrid voor start WK

12.15 uur: Karim Benzema moet donderdag ook de laatste competitiewedstrijd van Real Madrid, voor de start van het WK in Qatar, aan zich voorbij laten gaan. De 34-jarige Franse aanvaller ontbrak woensdag op de afsluitende training, net als de Duitse verdediger Antonio Rüdiger.

Benzema heeft nog steeds last van pijn in zijn linkerdijbeen. De spits staat met die blessure sinds 20 oktober aan de kant. Benzema miste de competitieduels met FC Sevilla, Girona en Rayo Vallecano en de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig. Tegen Celtic deed hij wel weer een deel mee, maar Benzema merkte in die ontmoeting dat hij toch nog niet helemaal fit was.

Benzema maakt naar alle waarschijnlijkheid wel deel uit van de Franse WK-selectie, die woensdagavond bekend wordt gemaakt.

Real Madrid speelt donderdag thuis tegen Cádiz. Bij winst verkleint het elftal van trainer Carlo Ancelotti de achterstand op koploper FC Barcelona weer tot 2 punten.

Engeland zonder geblesseerde verdediger James naar WK

11.43 uur: Engeland kan deze maand bij het wereldkampioenschap voetbal niet beschikken over Reece James. De 22-jarige verdediger van Chelsea is niet op tijd hersteld van de blessure die hij vorige maand opliep in de ontmoeting met AC Milan in de Champions League, melden Britse media woensdag.

Reece speelde tot dusverre vijftien interlands.

Bondscoach Gareth Southgate maakt zijn definitieve WK-selectie van 26 spelers donderdag bekend. Engeland speelt 21 november de eerste groepswedstrijd op het WK, tegen Iran.

DINSDAG 8 NOVEMBER

Voormalig PSV-doelman Mvogo wegens blessure niet op WK

21.27 uur: Voormalig PSV-doelman Yvon Mvogo kan niet voor Zwitserland deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal, dat binnenkort in Qatar begint. Zijn Franse club FC Lorient heeft laten weten dat hij daarvoor te veel last heeft van een dijbeenblessure.

Mvogo (28) raakte het afgelopen weekeinde geblesseerd in het duel met Paris Saint-Germain.

De afgelopen twee seizoenen kwam Mvogo uit voor PSV, dat hem huurde van RB Leipzig. Deze zomer stapte hij definitief over naar de Franse competitie.

Bondscoach Ecuador baalt van verplaatsing openingswedstrijd

21.06 uur: De bondscoach van Ecuador, Gustavo Alfaro, heeft zijn ongenoegen geuit over de beslissing om de openingswedstrijd van het WK met een dag te vervroegen. Ecuador is op 25 november de tegenstander van Oranje.

„Ik heb nu één dag minder om ons voor te bereiden”, zei Alfaro (60). „Maar we zijn gepasseerd. Het is ons nooit gevraagd om de wedstrijd van de 21e naar de 20e te vervroegen.”

Alfaro neemt het op zondag 20 november met zijn ploeg op tegen gastland Qatar. Aanvankelijk stond dat duel voor maandag 21 november gepland, maar wereldvoetbalbond FIFA heeft het speelschema aangepast om de festiviteiten rond de start van het wereldkampioenschap te kunnen houden rond een duel van Qatar.

De spelers van Qatar komen al enige tijd niet meer in actie, terwijl ook Ecuador nog niet bij elkaar is. „Ik wil geen voordeel, maar ik wil wel dezelfde rechten als iedereen. De anderen hebben zeven dagen en ik heb er maar zes. Waarom heb ik er maar zes? Waarom hebben ze ons dan niet een dag eerder vrijaf gegeven?”

Het was nog enigszins onzeker of Ecuador wel zou mogen deelnemen aan het WK, omdat Byron Castillo in de kwalificatiereeks niet speelgerechtigd zou zijn. Volgens sporttribunaal CAS heeft het land Castillo echter niet onrechtmatig opgesteld.

Oranje komt op 21 november voor het eerst in actie in Qatar, tegen Senegal.

Duits COC wil van overheid reiswaarschuwing voor Qatar

15.52 uur: De overheid in Duitsland moet een reiswaarschuwing afgeven voor Qatar. Die oproep doet de LSVD, de grootste belangengroep voor lhbti+’ers en in Nederland te vergelijken met het COC, dinsdag.

Het verzoek van de LSVD komt na uitspraken van WK-ambassadeur Khalid Salman in een documentaire over het WK voetbal, die dinsdagavond wordt uitgezonden. Salman noemt homoseksualiteit „geestelijke schade.”

LSVD-bestuurslid Alfonso Pantisano noemt de uitspraken van Salman „verontrustend maar geen verrassing.” „Ze blijven de fundamentele homofobe houding van het regime in Qatar onthullen. Als het organisatiecomité van het WK fans die queer zijn wil verwelkomen en een ambassadeur van het WK maakt zulke verontrustende opmerkingen, dan bewijst dat de dreiging van het regime tegenover queers”, zegt hij. „We verwachten dat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een expliciete reiswaarschuwing afgeeft voor alle personen die tot de lhbti+-groep behoren.”

Queer is een parapluterm en wordt gebruikt door mensen die zichzelf, qua genderidentiteit en seksuele diversiteit, niet in een hokje willen stoppen. Deze mensen willen zichzelf bijvoorbeeld niet als homoseksueel of lesbisch betitelen en spreken liever van queer zijn.

„Dit is natuurlijk een vreselijke uitspraak. Die onderstreept wat ons betreft eens te meer dat er veel meer nodig is dan de reiswaarschuwing die de Nederlandse regering al heeft afgegeven”, reageert het COC op de de woorden van Salman. „Onze regering, andere landen, de FIFA, de KNVB en alle andere betrokkenen moeten Qatar dringend oproepen de mensenrechten van lhbti-personen te verbeteren, zodat lhbti-personen Qatar niet alleen veilig kunnen bezoeken tijdens het WK, maar dat ook de situatie verbetert voor lhbti-personen die in Qatar leven. Hetzelfde geldt overigens voor het aankaarten van de mensenrechten van vrouwen, migrantenwerkers en anderen in de Golfstaat.”

Keeperstrainer ’Mannschaft’: Neuer eerste keus op WK voetbal

13.10 uur: Hoewel hij pas net is hersteld van een blessure is Manuel Neuer de eerste keus om plaats te nemen in het Duitse doel tijdens het WK voetbal in Qatar. Dat zei keeperstrainer Andreas Kronenberg van de Duitse nationale ploeg dinsdag tegen de publieke omroep ARD.

De 36-jarige Neuer maakte afgelopen zaterdag na een kleine maand afwezigheid wegens een schouderblessure zijn rentree. Neuer doorstond de door Bayern München met 3-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Hertha BSC zonder problemen.

Kronenberg zei dat de technische staf „niet heeft overwogen om een open competitie te starten” tussen Neuer en Marc-André ter Stegen over wie eerste keeper is omdat dit „niet bevorderlijk” zou zijn, zonder dit verder toe te lichten. Kronenberg zei wel blij te zijn met de sterke prestaties die Ter Stegen laat zien bij zijn Spaanse club Barcelona.

Afgezien van zijn schouderblessure onthulde Neuer begin deze maand dat hij al drie keer is behandeld aan huidkanker in zijn gezicht, maar vertelde ook dat hij daarvan inmiddels is genezen. De keeper heeft nog twee wedstrijden met Bayern München voor de boeg, voordat de Duitse WK-ploeg samenkomt voor het toernooi in Qatar. Duitsland opent het eindtoernooi op woensdag 23 november tegen Japan. Bondscoach Hansi Flick maakt donderdag bekend welke spelers hij meeneemt naar Qatar.

Maandag zei Neuer dat hij er rekening mee houdt dat hij in Qatar zijn laatste WK gaat spelen. De doelman deed al mee aan de WK’s van 2010, 2014 en 2018. Hij won met de ’Mannschaft’ acht jaar geleden het WK in Brazilië.

Spits vervangt geblesseerde verdediger bij Japan op WK voetbal

10:12 uur Spits Shuto Machino is in het Japans nationaal voetbalteam de vervanger van de geblesseerde verdediger Yuta Nakayama, zo maakte de Japanse voetbalbond JFA dinsdag bekend. Nakayama was opgenomen in de selectie voor het WK in Qatar, maar liep onlangs een zware achillespeesblessure op bij zijn club Huddersfield Town waarmee hij op het tweede niveau in Engeland uitkomt.

De 23-jarige Machino geldt als steraanvaller bij zijn club Shonan Bellmare in de Japanse J-League, waarvoor hij dertien keer scoorde in het onlangs afgelopen seizoen 2021/2022.

De selectie voor het WK werd vorige week dinsdag bekendgemaakt door de Japanse bondscoach Hajime Moriyasu, als eerste van alle deelnemers. De Japanners zitten in een zware poule. Ze spelen op 23 november tegen Duitsland, op 27 november tegen Costa Rica en treffen Spanje op 1 december.

Australië naar WK zonder verdediger Sainsbury

07:44 uur De Australische bondscoach Graham Arnold heeft in zijn WK-selectie geen plaats ingeruimd voor Trent Sainsbury. De ervaren verdediger, met een verleden bij PEC Zwolle en PSV, was sinds 2015 een vaste waarde centraal achterin bij de ’Socceroos’ maar ontbreekt over twee weken in Qatar. Australië neemt het in de groepsfase op tegen Frankrijk, Tunesië en Denemarken.

Arnold noemde het passeren van Sainsbury een van zijn moeilijkste beslissingen. „Hij heeft een aantal weken niet gespeeld”, verklaarde de bondscoach. „Ik heb gekozen voor spelers als Harry Souttar en Kye Rowles, die het gewoon heel goed gedaan hebben. Maar het zijn altijd moeilijke keuzes.” Sainsbury stapte afgelopen zomer over van Kortrijk naar Al-Wakrah SC, een club in Qatar.

Opmerkelijk is de keuze voor Garang Kuol, de 18-jarige aanvaller die bij het Australische Central Coast Mariners nog geen enkel duel als basisspeler actief was maar wel een transfer naar Newcastle United heeft verdiend. „Garang heeft laten zien dat hij een wedstrijd kan doen kantelen. Hij is nergens bang voor”, aldus Arnold.

AS Roma’s talent Cristian Volpato, geboren in Sydney als kind van Italiaanse ouders, sloeg een aanbod om voor Australië naar het WK te gaan af. Volgens media mikt de middenvelder op een kans in de Italiaanse ploeg, die ontbreekt op het WK.

MAANDAG 7 NOVEMBER

Deense bondscoach wijst alvast 21 spelers aan: Eriksen mee

21.46 uur: De Deense bondscoach Kasper Hjulmand heeft voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar alvast 21 spelers aangewezen. Daarbij heeft hij vooral gekozen voor de geroutineerde kern, die de kwalificatie heeft afgedwongen. Hjulmand houdt nog vijf plekken open. Hij wil het laatste speelweekeinde op de Europese velden afwachten, waarin mogelijk nog spelers geblesseerd raken.

„Er kan nog van alles gebeuren”, aldus de trainer. „Sommige kandidaten moeten nog twee wedstrijden spelen, voordat we afreizen naar Qatar. Daarom willen we nog even flexibel blijven. Na het weekeinde weten we waar we aan toe zijn.”

Onder meer aanvoerder Simon Kjaer en spelmaker Christian Eriksen behoren tot de groep die alvast is aangewezen. Dat geldt ook voor oud-Ajacied Kasper Dolberg.

De Denen spelen in Qatar in de groepsfase tegen Tunesië, Frankrijk en Australië.

Brazilië neemt Antony mee naar WK in Qatar

17:45 uur Brazilië neemt Antony mee naar het wereldkampioenschap voetbal, dat op 20 november in Qatar begint. Bondscoach Tite heeft de voormalig Ajacied opgenomen in de selectie, die uit 26 spelers bestaat. Antony stapte afgelopen zomer over naar Manchester United, waar Erik ten Hag de trainer is.

Vanzelfsprekend is Neymar, de absolute sterspeler, eveneens van de partij. Dat geldt ook voor Dani Alves, de 39-jarige verdediger die vorig seizoen nog even bij Barcelona speelde. Volgens Tite is hij fit en brengt hij een schat aan ervaring mee. „Hij loopt niet meer de afstanden die we van hem gewend zijn, maar op andere vlakken kan hij nog een grote inbreng hebben.”

Roberto Firmino, de spits van Liverpool, ontbreekt. Gabriel Jesus van Arsenal is er wel bij, evenals de Real Madrid-aanvallers Vinicius Júnior en Rodrygo. De Premier League is de hofleverancier van de nationale ploeg. Bijna de helft van de selectie speelt in de Engelse topcompetitie. Bovendien lijkt Tite de nadruk te hebben gelegd op aanvallend ingestelde spelers.

„Een selectie hoeft niet helemaal in balans te zijn”, verklaarde de coach daarover. „Ik denk dat al onze beste spelers erbij zitten, maar inderdaad denken we soms wat offensief. Wie een wedstrijd wil winnen moet toch vooral kansen kunnen creëren en doelpunten maken.”

Brazilië begint op 14 november op het trainingscomplex van Juventus in Turijn aan de voorbereiding. Op 19 november vliegt de selectie naar Doha. Brazilië speelt in de groepsfase tegen Servië, Zwitserland en Kameroen. Het Zuid-Amerikaanse land geldt als een van de favorieten op het toernooi.

Goed nieuws voor Vertonghen en België

16.57 uur: De blessure van de Belgische voetballer Jan Vertonghen valt mee. Dat heeft zijn club Anderlecht laten weten na een aantal medische testen. Vertonghen viel tijdens de warming-up voor het duel zondag met Antwerp uit vanwege problemen met zijn kuit.

Volgens Anderlecht is het niet de verwachting dat Vertonghen voor lange tijd aan de kant moet blijven. „Een eventuele selectie voor de Rode Duivels voor het WK in Qatar is niet in gevaar”, aldus de club. „De medische staf volgt de situatie van dag tot dag en staat in nauw overleg met de medische staf van de Rode Duivels.”

De Belgische bondscoach Roberto Martinez maakt donderdag de selectie voor het WK bekend.

Zuid-Amerikaanse voetbalbond schaart zich achter WK-oproep FIFA

15:26 uur De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL en de tien daarbij aangesloten nationale bonden hebben zich geschaard achter de oproep van de FIFA. De mondiale federatie stuurde vorige week een brief naar de 32 deelnemers van het WK waarin zij oproept om het voetbal centraal te stellen in Qatar en niet mee te gaan in „ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan.”

„Zelden in de geschiedenis heeft de samenleving zo de behoefte gehad aan de krachtige boodschap van sport in het algemeen en voetbal, de meest populaire daarvan in het bijzonder”, schrijft de CONMEBOL in een verklaring. „Deze boodschap is krachtig omdat ze universeel is en veel verdergaat dan politieke of ideologische geschillen, tijdelijke meningsverschillen en incidentele confrontaties. Het is een boodschap vol optimisme, tolerantie, inclusie, diversiteit, eenheid.”

De Zuid-Amerikaanse bond en de FIFA lijken te verwijzen naar de kritiek die sommige landen uiten op de situatie wat betreft mensenrechten en arbeidsomstandigheden in Qatar. Ook zijn er oproepen om Iran niet te laten meedoen aan het toernooi, als gevolg van het politiegeweld in dat land tegen mensen die demonstreren voor onder meer vrouwenrechten.

Bekijk ook: UEFA en KNVB vragen FIFA om duidelijkheid over compensatiefonds

Opnieuw tegenslag Duits international Reus

14:17 uur Marco Reus heeft amper twee weken voor de start van het WK opnieuw te maken met tegenslag. De 33-jarige aanvoerder van Borussia Dortmund kreeg tijdens de training een dag na zijn rentree opnieuw last van zijn enkel.

Reus moest zondag halverwege de trainingssessie stoppen vanwege pijn aan het gewricht. „Het risico was voor ons te groot”, verklaarde Dortmund-trainer Edin Terzic een dag later.

Reus maakte zaterdag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen VfL Bochum (3-0) als invaller zijn rentree. De aanvaller raakte in september tijdens de derby tegen Schalke 04 geblesseerd. Hij speelde medio oktober nog een helft mee tegen Union Berlin, maar kreeg toen ook te maken met een terugslag.

Het is niet de eerste keer dat Reus pech heeft richting een eindtoernooi. Hij miste door blessures het door Duitsland gewonnen WK van 2014 en het EK 2016. Ook was hij vorig jaar vanwege vermoeidheid niet bij het vanwege corona uitgestelde EK. Hij maakte wel zijn opwachting op het EK 2012 en het teleurstellende WK 2018, toen Duitsland in de groepsfase werd uitgeschakeld.

Duitse doelman Neuer: dit kán mijn laatste WK zijn

13:41 uur Doelman Manuel Neuer van Bayern München en het nationale voetbalelftal van Duitsland houdt er rekening mee dat hij in Qatar zijn laatste WK gaat spelen. „Je weet het nooit, maar ik neem aan dat het mijn laatste WK wordt”, aldus de 36-jarige keeper in een interview met het tijdschrift Sports Illustrated.

Neuer benadrukt echter dat „het niet per se” zijn laatste mondiale eindtoernooi gaat worden. De doelman deed al mee aan de WK’s van 2010, 2014 en 2018. Hij won met Duitsland acht jaar geleden het WK in Brazilië. Bondscoach Hansi Flick maakt donderdag bekend welke spelers hij meeneemt naar Qatar.

Duitsland begint het toernooi op woensdag 23 november tegen Japan. De andere tegenstanders in groep E zijn Spanje en Costa Rica. „Ik ben niet bang om te zeggen dat we wereldkampioen willen worden”, aldus Neuer. „We hebben het juiste momentum nodig.”

Coutinho dreigt WK te moeten missen

09.36 uur: Het is onwaarschijnlijk dat Philippe Coutinho (30) met Brazilië zal afreizen naar het WK. De middenvelder van Aston Villa liep een blessure aan de quadriceps op tijdens een training. Dat bevestigde Villa-coach Unai Emery zondag.

Coutinho stond ook niet op het wedstrijdformulier voor het duel met Manchester United. Het team boekte een knappe 3-1 zege tegen de formatie van Erik ten Hag.

Volgens Braziliaanse media staat Coutinho zeker zes weken aan de kant. Het is maar de vraag of de middenvelder in de plannen van bondscoach Tite voorkwam. Hij produceerde dit seizoen in 12 Premier League-duel nog geen enkele goal of assist. Voor de oefeninterlands in september tegen Tunesië en Ghana werd Coutinho niet opgeroepen, al speelde hij daarvoor in 2022 wel al vijf interlands.

ZONDAG 6 NOVEMBER

Europese landen blijven bij FIFA aandringen op compensatiefonds

16:00 uur De FIFA moet snel met duidelijkheid komen over een compensatiefonds voor migranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen voor het komende WK voetbal in Qatar. Dat schrijven tien Europese voetbalbonden zondag in een gezamenlijke verklaring, die onder meer is te lezen op de website van de Engelse bond FA. De KNVB heeft de verklaring ook ondertekend.

„De FIFA heeft herhaaldelijk toegezegd concrete antwoorden te geven op deze kwesties en we zullen erop blijven aandringen dat deze worden geleverd”, schrijven de bonden, daarmee onder meer doelend op het compensatiefonds. „We erkennen en verwelkomen dat Qatar aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, met name met betrekking tot de rechten van migrerende werknemers. We verwelkomen de garanties van de Qatarese regering en de FIFA met betrekking tot de veiligheid, beveiliging en inclusie van alle fans die naar het WK reizen, inclusief lgbtq+-fans. We erkennen ook dat elk land problemen en uitdagingen heeft. Het omarmen van diversiteit en tolerantie betekent echter ook het ondersteunen van mensenrechten. Mensenrechten zijn universeel en gelden overal.”

De bonden reageren met hun verklaring op de woorden van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser riep in een brief alle deelnemers aan het WK op om zich in Qatar alleen met voetbal bezig te houden.

Bayern voorlopig zonder Canadees Davies, maar WK niet in gevaar

11.17 uur: Bayern München kan in de laatste twee competitiewedstrijden in de Bundesliga tot aan het WK geen beroep doen op Alphonso Davies. De Canadese vleugelverdediger heeft een spiervezel in zijn rechterhamstring gescheurd. Volgens Bayern komt de deelname van Davies aan het WK in Qatar niet in gevaar.

De 22-jarige Canadees moest zich zaterdag in de met 3-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen Hertha BSC na ruim een uur spelen laten vervangen. Davies strompelde in Berlijn het veld af. Medisch onderzoek wees uit dat de 34-voudig international van Canada met een kleine spierscheuring kampt.

Canada doet voor het eerst sinds 1986 weer mee aan het WK. Het land opent het toernooi in Qatar op 23 november tegen België. Kroatië en Marokko zijn de andere tegenstanders in de groep.

Bayern speelt komende week tegen Werder Bremen en Schalke 04. De Duitse kampioen hervat de competitie ruim een maand na afloop van het WK, op 20 januari tegen RB Leipzig.

ZATERDAG 5 NOVEMBER

Geen WK voor Engelse verdediger Chilwell van Chelsea

13.08 uur: Ben Chilwell van Chelsea moet het WK in Qatar hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. Volgens zijn club heeft Chilwell een „behoorlijke” hamstringblessure opgelopen. „Helaas moet Ben daardoor naar verwachting het WK missen”, meldt Chelsea, dat nog wel een klein voorbehoud maakte in de verklaring.

De 25-jarige linksback speelde zeventien interlands in de nationale ploeg. Chilwell bereikte vorig jaar met Engeland de finale van het EK, al kwam hij mede vanwege een coronabesmetting niet in actie op dat toernooi. Op Wembley moest de ploeg van bondscoach Gareth Southgate het in de finale via strafschoppen afleggen tegen Italië.

Chilwell liep zijn blessure woensdag op tijdens de gewonnen groepswedstrijd in de Champions League tegen Dinamo Zagreb (2-1). Trainer Graham Potter zei na afloop al te vrezen voor de WK-deelname van zijn linksback. „Het ziet er niet goed uit”, aldus Potter.

VRIJDAG 4 NOVEMBER

Bondscoach Senegal: wij kunnen stempel drukken op WK

22.04 uur: Senegal kan een rol van betekenis spelen op het komende WK. Dat is de verwachting van bondscoach Aliou Cissé, die het toernooi op 21 november begint met een wedstrijd tegen het Nederlands elftal.

„We zijn gefocust gebleven op de belangrijkste dingen. Hard werken loont altijd”, zei Cissé, die Senegal in februari van dit jaar voor het eerst de eindzege in de Afrika Cup bezorgde, in een interview met de FIFA. „Ons eerste doel is om deze groep te overleven. Daarna komen we in de knock-outfase. We hebben inmiddels genoeg ervaring opgedaan om ook daarop ons stempel te kunnen drukken.”

Cissé is een van de langstzittende bondscoaches in het Afrikaanse voetbal. De oud-speler van onder meer Paris Saint-Germain nam in 2015 de leiding over bij Senegal. „Persoonlijk voelt het alsof ik gisteren ben begonnen. We hebben de tijd genomen die we nodig hadden om vooruitgang te boeken. Of we als Afrikaans kampioen druk voelen? Druk is iets waar je als topsporter mee te maken hebt.”

Naast Nederland en Senegal maken Ecuador en Qatar op het WK deel uit van groep A.

Dortmund-aanvoerder Reus lijkt op tijd fit voor WK voetbal

16.45 uur: Borussia Dortmund-trainer Edin Terzic heeft goede hoop dat aanvoerder Marco Reus zaterdag tegen VfL Bochum zijn rentree kan maken. De Duitse international kampte vier weken met een enkelblessure.

„We zien het zitten in Reus en Raphaël Guerreiro. Ze stonden donderdag op het trainingsveld. We hopen dat het goed genoeg is voor zaterdag”, zei Terzic op de persconferentie voor het duel met Bochum.

Reus raakte in september tijdens de derby tegen Schalke 04 geblesseerd. Hij speelde medio september nog een helft mee tegen Union Berlin, maar kreeg te maken met een terugslag.

De aanstaande terugkeer van de 48-voudig international is ook goed nieuws voor Duitsland. Bondscoach Hansi Flick maakt op 10 november zijn definitieve selectie bekend voor het WK in Qatar, dat op 20 november begint.

Oranjefans welkom bij laatste training voor vertrek naar Qatar

13.53 uur: De laatste training van het Nederlands elftal voor het vertrek naar Qatar is toegankelijk voor publiek. Supporters die een Oranje ClubCard hebben of lid zijn van de jeugdfanclub Jonge Leeuwen kunnen voor 5 euro een toegangskaart kopen voor de training van de WK-selectie, die op maandag 14 november ’s avonds plaatsvindt. Een dag later vliegt bondscoach Louis van Gaal met zijn selectie naar Qatar.

Van Gaal maakt volgende week vrijdag bekend welke 26 spelers hij meeneemt naar de mondiale eindronde. De selectie traint één keer op Nederlandse bodem voor vertrek. Volgens de KNVB verschijnt de volledige selectie op het veld bij de start van de training in Zeist, waarna een deel van de groep de training in de gym vervolgt. Maximaal 1500 supporters kunnen de sessie bijwonen.

Het Nederlands elftal speelt op 21 november tegen Senegal de eerste groepswedstrijd op het WK. Ecuador en gastland Qatar zijn de andere tegenstanders in groep A.

Yuta Nakayama zit geblesseerd op de grond. Ⓒ ProShots

Voormalig PEC Zwolle-speler Yuta Nakayama mist WK door blessure

10.36 uur: Japan heeft tijdens het WK voetbal in Qatar niet de beschikking over voormalig PEC Zwolle-speler Yuta Nakayama. De 25-jarige verdediger van de Engelse club Huddersfield Town liep woensdag een achillespeesblessure op in het duel met Sunderland.

Nakayama moet volgens zijn club een operatie ondergaan en komt dit seizoen niet meer in actie. De blessure is ook een tegenvaller voor de Japanse bondscoach Hajime Moriyasu, die deze week als eerste zijn definitieve selectie voor het WK in Qatar bekendmaakte. Moriyasu heeft nog geen vervanger voor Nakayama aangewezen. Het toernooi start op 20 november.

Nakayama, die zeventien interlands speelde voor Japan, kwam tussen januari 2019 en afgelopen zomer uit voor PEC Zwolle. Na de degradatie van de Zwolse club vertrok de Japanner naar Championship-club Huddersfield Town, waarvoor hij inmiddels veertien wedstrijden heeft gespeeld.

DONDERDAG 3 NOVEMBER

Duitse spits Werner mist WK voetbal door enkelblessure

16.34 uur: De Duitse spits Timo Werner mist het WK voetbal. De 26-jarige speler van RB Leipzig viel woensdag in de Champions League uit met een blessure aan zijn linkerenkel. Hij blijkt een scheurtje in zijn enkelband te hebben opgelopen en kan tot eind dit jaar niet voetballen, maakt zijn club bekend.

Werner kreeg na een kwartier spelen in de afsluitende groepswedstrijd tegen Sjachtar Donetsk een tik op de enkel. De international probeerde het daarna nog wel, maar verder spelen ging niet meer. Leipzig won de uitwedstrijd met 4-0 en plaatste zich voor de achtste finales van de Champions League.

De afgelopen maanden speelde Werner regelmatig mee in het Duitse elftal. Dat neemt het nu zonder zijn aanvaller in de groepsfase in Qatar op tegen Japan, Spanje en Costa Rica. Het WK begint op 20 november.

Lees hier al het nieuws in de kantlijn richting het WK voetbal in Qatar. Ⓒ ANP/HH

WK voetbal in gevaar voor Engelse verdediger Chilwell

08.03 uur: Het ziet er somber uit voor Ben Chilwell. De verdediger van Chelsea heeft een hamstringblessure opgelopen in de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb in de Champions League en de Engelsman moet vrezen voor zijn deelname aan het WK voetbal in Qatar. „Het ziet er niet goed uit. Het is een hamstring”, zei trainer Graham Potter van de Londense club na de zege van 2-1 op Zagreb. „We zullen een scan laten doen en dan kijken hoe ernstig het is.”

Chilwell (25) viel uit in blessuretijd. Hij is doorgaans vaste waarde in de nationale ploeg van bondscoach Gareth Southgate. Chilwell maakte deel uit van de selectie die vorig jaar de finale van het EK haalde. Hij heeft zeventien interlands gespeeld. Het WK in Qatar begint over minder dan drie weken.

WOENSDAG 2 NOVEMBER

Son Heung-min moet operatie aan oog ondergaan

21:56 uur: Tottenham Hotspur-aanvaller Son Heung-min moet een operatie aan een oog ondergaan. De 30-jarige international van Zuid-Korea liep dinsdag een breuk bij zijn linkeroog op in het Champions League-duel bij Olympique Marseille (1-2). Zijn club zegt verder niet wat de operatie betekent voor de deelname van Son aan het WK over een paar weken.

Son scoorde dit seizoen in dertien competitieduels drie keer. Met Zuid-Korea zit hij in een poule met Uruguay, Ghana en Portugal. Uruguay is op 24 november de eerste tegenstander in Qatar.

Duitse international Werner valt bij Leipzig uit met blessure

19:32 uur: Aanvaller Timo Werner van RB Leipzig heeft woensdag een enkelblessure opgelopen. Dat gebeurde in de afsluitende groepswedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in de Champions League.

Werner kreeg na een kwartier spelen een tik op een enkel. De 26-jarige Duitse international probeerde het daarna nog wel, maar verder spelen ging niet meer.

De komende dagen moet duidelijk worden of deelname aan het WK in gevaar komt voor Werner. Duitsland speelt 23 november tegen Japan de eerste groepswedstrijd in Qatar.

Qatar verwerpt oproepen voor compensatiefonds arbeidsmigranten

18.18 uur: Qatar is tegen de oprichting van een compensatiefonds voor migranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen voor het komende WK voetbal. „Elk overlijden is een tragedie, maar er zijn geen criteria om dit fonds op te richten” zegt Ali ben Samikh Al-Marri, de minister van Arbeid, in een interview met het Franse persbureau AFP. „Waar zijn de slachtoffers? Heb je de namen?”

Volgens de minister is sprake van een „publiciteitsstunt” van mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International, die bij de FIFA pleiten voor zo’n fonds. Al-Marri zegt in het gesprek dat Qatar in 2018 een compensatiefonds heeft opgericht voor werknemers die hun loon niet ontvangen. Alleen al in 2022 is 320 miljoen euro uitbetaald, aldus de minister.

„Als een persoon die recht heeft op compensatie deze niet heeft ontvangen, laat hem zich dan melden en we zullen hem helpen”, zegt Al-Marri, eraan toevoegend dat Qatar klaar is om zaken te onderzoeken die meer dan tien jaar teruggaan. De minister verzekerde ook dat de hervormingen van het arbeidsrecht ook na het WK zouden gelden.

In een rapport dat in mei werd uitgebracht meldde Amnesty International dat de FIFA een minimumbedrag van 420 miljoen euro moet reserveren voor het compensatiefonds.

Volgens Al-Marri maken sommige buitenlandse politici „een arena om hun eigen politieke problemen op te lossen” van zijn land. Deze kritiek is soms „ingegeven door racisme”, voegde hij eraan toe. „Ze willen niet dat een klein land, een Arabisch land, een moslimland, het WK organiseert. Ze weten heel goed welke hervormingen zijn doorgevoerd, maar ze willen het niet erkennen.”

DINSDAG 1 NOVEMBER

Eden Hazard kwakkelt al langer met blessures. Ⓒ ProShots

Hazard weer geblesseerd aan de kant bij Real Madrid

20.44 uur: De Belgische voetballer Eden Hazard van Real Madrid kampt kort voor het WK opnieuw met fysieke problemen. De blessuregevoelige aanvaller ontbrak op de laatste training voor de afsluitende groepswedstrijd in de Champions League, woensdag tegen Celtic. Hazard speelde dit seizoen mede vanwege de nodige blessures pas drie wedstrijden in zowel de Spaanse competitie als de Champions League.

Volgens Spaanse media heeft Hazard een spierblessure. Real Madrid meldde alleen dat de Belg apart van de groep trainde. Dat gold ook voor de Franse internationals Karim Benzema en Aurélien Tchouaméni. Spits Benzema, die onlangs de Gouden Bal kreeg, miste de laatste wedstrijden vanwege een bovenbeenblessure. Hij kan mogelijk tegen Celtic wel weer wat speelminuten maken. Middenvelder Tchouaméni doet zeker niet mee.

De Belgische bondscoach Roberto Martinez maakt op 10 november bekend welke 26 spelers hij meeneemt naar het WK in Qatar. Maandag werd duidelijk dat spits Romelu Lukaku (Internazionale) opnieuw geblesseerd is geraakt. Zowel Hazard als Lukaku is normaal gesproken een vaste waarde bij de ’Rode Duivels’.

Aanvaller Reus mogelijk komend weekeinde terug bij Dortmund

19.05 uur: Aanvaller Marco Reus keert mogelijk het komende weekeinde terug bij Borussia Dortmund. De wedstrijd in de Champions League van woensdag tegen FC Kopenhagen komt echter nog te vroeg voor de Duitse international, zo liet trainer Edin Terzic weten.

„Marco Reus en Raphaël Guerreiro blijven in Dortmund om aan hun herstel te werken”, zei Terzic in aanloop naar het duel in Denemarken. „Marco heeft inmiddels wel weer goed kunnen trainen. Ons doel is hem er zaterdag tegen Bochum weer bij te laten zijn.”

Reus heeft inmiddels ongeveer een maand niet of nauwelijks meer gespeeld. Hij hoopt nog wel te worden opgenomen in de Duitse selectie voor het WK, dat op 20 november in Qatar begint.

Dortmund is in groep G van de Champions League, evenals Manchester City, al geplaatst voor de knock-outfase.

Japanse bondscoach kiest spelers ’met brandende ambitie’ voor WK

09.02 uur: De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu heeft zijn 26-koppige selectie voor het WK voetbal in Qatar gepresenteerd. Daarin ontbreken oudgedienden en is meer ruimte voor jonge talenten. „Ik had ook kunnen kiezen voor spelers met ervaring, maar heb dat bewust niet gedaan. Ik zet in op spelers die de brandende ambitie hebben om te slagen op het WK”, lichtte Moriyasu zijn keuze toe. „Ons doel is op zijn minst de kwartfinales te halen”, voegde hij eraan toe.

Japan is op het WK ingedeeld in een poule met Duitsland, Spanje en Costa Rica. Het land kwam in de zes voorgaande deelnames nooit verder dan de achtste finales.

De aanvallers Kyogo Furuhashi van Celtic en Yuya Osako van Vissel Kobe zijn de opvallendste afwezigen in de WK-selectie. Ook middenvelder Genki Haraguchi van de Duitse koploper Union Berlin ontbreekt. Verrassende namen in de ploeg van Japan zijn Yuki Soma van Nagoya Grampus en Takuma Asano van VfL Bochum.

Oud-speler Ritsu Doan van FC Groningen en PSV, nu spelend voor Freiburg, is ook opgenomen in de selectie. Aanvoerder is Maya Yoshida van Schalke 04, met 34 jaar wel een speler met ervaring. In de voorhoede mikt Japan op Tafefusa Kubo van Real Sociedad.

MAANDAG 31 OKTOBER

Deens voetbal doneert per treffer geld aan arbeidsmigranten Qatar

13.14 uur: De Deense voetbalbond DBU gaat voor ieder doelpunt dat in november wordt gemaakt in het amateur- en profvoetbal geld doneren aan arbeidsmigranten in Qatar. De DBU wil zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het land dat binnenkort het WK voetbal huisvest. Per doelpunt maakt de bond 10 Deense kroon over, omgerekend iets meer dan 1,34 euro.

Volgens de DBU werden vorig jaar in november meer dan 55.000 doelpunten gemaakt in het Deense voetbal. „We kijken uit naar het WK en gaan het Deense elftal daar ondersteunen”, staat in een verklaring op de website van de bond. „We zijn echter nog steeds sceptisch wat betreft de mensenrechtenschendingen waar sommige arbeidsmigranten in Qatar mee te maken hebben. Daarom willen we namens het hele Deense voetbal geld doneren aan deze arbeidsmigranten, om voor betere voorwaarden en omstandigheden te zorgen.” De bond merkt wel op dat doelpunten in het jeugdvoetbal niet meetellen voor de actie.

De opbrengst gaat naar de internationale vakbond voor arbeiders in de bouwsector, de BWI. Die organisatie maakt zich al geruime tijd sterk voor verbetering van de situatie in Qatar. De BWI gebruikt de opbrengst van de Deense doelpuntenactie daar ook voor.

Amnesty International en diverse Europese voetbalbonden, waaronder de Nederlandse bond KNVB, hebben de mondiale federatie FIFA herhaaldelijk opgeroepen een compensatiefonds op te zetten voor uitgebuite arbeidsmigranten in Qatar. Dat fonds zou moeten bestaan uit 440 miljoen dollar, gelijk aan het prijzengeld voor het WK. De Europese werkgroep heeft de FIFA gevraagd uiterlijk eind oktober met een reactie te komen. Volgens een woordvoerder van de KNVB is die er vooralsnog niet.

WOENSDAG 26 OKTOBER

Bezoekers WK voetbal in Qatar hoeven geen coronatest te doen

17.48 uur: Fans die in november en december naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar gaan hoeven zich voor hun reis niet te laten testen op corona. Het ministerie van Volksgezondheid van het land heeft gezegd dat dit per 1 november niet langer verplicht is. Het WK begint op 20 november.

„Bezoekers hoeven niet langer een negatief Covid-19-testresultaat voor te leggen alvorens naar Qatar te reizen”, aldus een verklaring.

Er worden in Qatar meer dan een miljoen bezoekers verwacht. Het is het eerste wereldwijde sportevenement met fans op de tribunes sinds de uitbraak van de pandemie.

MAANDAG 24 OKTOBER

Wirtz hervat training en kan wellicht nog met Duitsers naar WK

19.43 uur: Florian Wirtz is aangesloten bij de groepstraining van Bayer Leverkusen. De 19-jarige middenvelder is hersteld van een zware kruisbandblessure die hij in maart van dit jaar opliep.

Wirtz is mogelijk op tijd fit voor het WK in Qatar, dat op 20 november begint. Hij speelde tot dusverre vier interlands. Bondscoach Hansi Flick maakt op 10 november zijn definitieve selectie voor de mondiale eindronde bekend.

Florian Neuhaus maakte zaterdag bekend dat het WK voor hem te vroeg komt. De voetballer van Borussia Mönchengladbach heeft de training ook weer hervat na een knieblessure, maar de tienvoudig international van Duitsland heeft nog even tijd nodig om weer in actie te kunnen komen. Het WK in Qatar gaat over iets minder dan vier weken van start met het openingsduel tussen Qatar en Ecuador. Duitsland is ingedeeld in een poule met Spanje, Japan en Costa Rica.

ZONDAG 23 OKTOBER

Blessure Varane minder ernstig dan gevreesd, WK lijkt haalbaar

16.50 uur: De blessure van de Franse verdediger Raphael Varane is minder ernstig dan gevreesd, zo meldt het Franse persbureau AFP. De 29-jarige speler van Manchester United kan mogelijk nog deelnemen aan het WK voetbal in Qatar, dat over iets minder dan een maand van start gaat.

Varane ging zaterdag in het duel met Chelsea (1-1) huilend naar de kant en er werd gevreesd dat hij niet naar het WK zou kunnen. Volgens AFP was men na onderzoeken op zondag echter „relatief positief” en is de hamstringblessure „minder ernstig dan gevreesd.”

Naar verwachting gaat het herstel van Varane drie tot vier weken duren. De Franse bondscoach Didier Deschamps gaat op 9 november zijn selectie bekendmaken. Frankrijk begint het WK op 22 november tegen Australië. Ook Denemarken en Tunesië zijn de tegenstanders in de groepsfase.

United komt voor het WK in de Premier League nog uit tegen West Ham United, Aston Villa en Fulham.

ZATERDAG 22 OKTOBER

Duitsland zonder geblesseerde Neuhaus naar WK

19.34 uur: Florian Neuhaus mist het WK in Qatar. De Duitse voetballer van Borussia Mönchengladbach is niet op tijd hersteld van de knieblessure die hij vorige maand opliep.

Neuhaus traint alweer individueel bij Borussia Mönchengladbach. „Maar mijn prioriteit is nu dat mijn knie volledig geneest”, zei de 25-jarige middenvelder. Neuhaus speelde tot dusver tien interlands voor Duitsland en scoorde tweemaal.

Het WK in Qatar gaat op 20 november van start met het openingsduel tussen Qatar en Ecuador. Duitsland is ingedeeld in een poule met Spanje, Japan en Costa Rica.

VRIJDAG 21 OKTOBER

Drie Eredivisie-spelers in voorlopige selectie Polen

12.20 uur: Bondscoach Czeslaw Michniewicz van Polen heeft drie Eredivisie-spelers opgenomen in zijn voorselectie voor het WK voetbal in Qatar.

Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymanski, sc Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz en Vitesse-middenvelder Kacper Kozlowski staan op de voorlopige lijst.

De 23-jarige Szymanski kwam al zeventien keer in actie voor Polen en maakte één doelpunt. De 26-jarige Bochniewicz speelde twee interlands en de 19-jarige Kozlowski droeg zes keer het shirt van Polen.

Het toernooi in Qatar begint op 20 november. Tien dagen eerder zal Michniewicz zijn definitieve selectie bekendmaken.