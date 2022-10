WK-nieuws: blessure Varane valt mee, deelname lijkt haalbaar

ZONDAG 23 OKTOBER

Blessure Varane minder ernstig dan gevreesd, WK lijkt haalbaar

16.50 uur: De blessure van de Franse verdediger Raphael Varane is minder ernstig dan gevreesd, zo meldt het Franse persbureau AFP. De 29-jarige speler van Manchester United kan mogelijk nog deelnemen aan het WK voetbal in Qatar, dat over iets minder dan een maand van start gaat.

Varane ging zaterdag in het duel met Chelsea (1-1) huilend naar de kant en er werd gevreesd dat hij niet naar het WK zou kunnen. Volgens AFP was men na onderzoeken op zondag echter "relatief positief" en is de hamstringblessure "minder ernstig dan gevreesd".

Naar verwachting gaat het herstel van Varane drie tot vier weken duren. De Franse bondscoach Didier Deschamps gaat op 9 november zijn selectie bekendmaken. Frankrijk begint het WK op 22 november tegen Australië. Ook Denemarken en Tunesië zijn de tegenstanders in de groepsfase.

United komt voor het WK in de Premier League nog uit tegen West Ham United, Aston Villa en Fulham.

ZATERDAG 22 OKTOBER

Duitsland zonder geblesseerde Neuhaus naar WK

19.34 uur: Florian Neuhaus mist het WK in Qatar. De Duitse voetballer van Borussia Mönchengladbach is niet op tijd hersteld van de knieblessure die hij vorige maand opliep.

Neuhaus traint alweer individueel bij Borussia Mönchengladbach. „Maar mijn prioriteit is nu dat mijn knie volledig geneest”, zei de 25-jarige middenvelder. Neuhaus speelde tot dusver tien interlands voor Duitsland en scoorde tweemaal.

Het WK in Qatar gaat op 20 november van start met het openingsduel tussen Qatar en Ecuador. Duitsland is ingedeeld in een poule met Spanje, Japan en Costa Rica.

VRIJDAG 21 OKTOBER

Drie Eredivisie-spelers in voorlopige selectie Polen

12.20 uur: Bondscoach Czeslaw Michniewicz van Polen heeft drie Eredivisie-spelers opgenomen in zijn voorselectie voor het WK voetbal in Qatar.

Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymanski, sc Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz en Vitesse-middenvelder Kacper Kozlowski staan op de voorlopige lijst.

De 23-jarige Szymanski kwam al zeventien keer in actie voor Polen en maakte één doelpunt. De 26-jarige Bochniewicz speelde twee interlands en de 19-jarige Kozlowski droeg zes keer het shirt van Polen.

Het toernooi in Qatar begint op 20 november. Tien dagen eerder zal Michniewicz zijn definitieve selectie bekendmaken.