Kooij nipt geklopt in Parijs-Nice; Ganna oppermachtig in tijdrit Tirreno

De vrije saaie etappe werd gekleurd door Jonas Gregaard (Uno-X), die net als zondag – toen wél met een medevluchter – lang voorop reed. De dappere Deen was kansloos en de massasprint in de straten Fontainebleau bleek onvermijdelijk.

Dertien kilometer voor de finish was er nog wel een tussensprint, waar Tadej Pogacar net zoals tijdens de eerste rit zes bonificatieseconden pakten. Zijn concurrenten voor het klassement bemoeiden zich niet met die sprint, waardoor de Sloveen nu al twaalf tellen voorsprong op hen heeft.

In een chaotische sprint zat de winnaar van zondag, Tim Merlier, veel te ver. Mads Pedersen was wel op de afspraak en hield de opkomende Kooij nipt achter zich. Met Marijn van den Berg (zevende) en Cees Bol (achtste) eindigden nog twee Nederlanders in de top 10 van de daguitslag.

Pedersen staat in het klassement nu twee tellen voor Pogacar. Kooij bezet nu de vierde plaats. Het klassement gaat vermoedelijk flink op de schop dinsdag, want dan wacht er een ploegentijdrit van ruim 32 kilometer.

Ganna wint tijdrit Tirreno

Filippo Ganna heeft met overmacht de openingstijdrit van 11,5 kilometer in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Italiaan van Ineos-Grenadiers reed de rest van het veld in ruim 12 minuten tijd op flinke achterstand.

Filippo Ganna. Ⓒ ANP/HH

De tijdrit in Lido di Camaiore werd gekenmerkt door veel regen en zelfs wat hagel, maar uiteindelijk droogde het langzaam op. Dit was in het voordeel van renners die later vertrokken, onder wie Thymen Arensman. De Nederlandse klassementshoop kwam niet in de buurt van de zege, maar was wel sneller dan bijvoorbeeld de olympisch kampioen tijdrijden Primoz Roglic, die zijn eerste koers reed sinds zijn val in de Vuelta van vorig jaar, Wilco Kelderman, Jay Hindley en Aleksandr Vlasov.

Sowieso was er niets te doen aan de suprematie van Filippo Ganna. De tweevoudig wereldkampioen op dit onderdeel was in zijn eigen Italië liefst 28 tellen sneller dan de verrassende nummer twee Lennard Kämna. Arensman eindigde zesde op 39 seconden van zijn winnende ploeggenoot. Kelderman besloot de tijdrit op een tiende plek.

Mathieu van der Poel was op de veertiende plek de derde landgenoot in de uitslag, maar hij mikt in de zevendaagse rittenkoers niet op een goed algemeen klassement. Zijn grote sportieve rivaal Wout van Aert nam geen risico en eindigde in de middenmoot.

Titelverdediger Pogacar doet niet mee. Hij heeft dit jaar gekozen voor Parijs-Nice.