Harde maatregel Red Bull: Verstappen krijgt nieuwe collega

De Thaise Brit Albon verschijnt op 1 september voor het eerst namens Red Bull aan de start, bij de Grote Prijs van België.

„Red Bull verkeert in de situatie dat het vier getalenteerde Formule 1-coureurs onder contract heeft staan die kunnen roteren”, meldt de Oostenrijkse renstal, waarbij Verstappen de kopman is. „Het team zal de komende negen races gebruiken om de prestaties van Albon te bekijken en aan de hand daarvan zal worden besloten wie er naast Max wordt opgesteld in 2020.”

Dat de Fransman wordt vervangen is geen hele grote verrassing. In de WK-stand staat Verstappen derde, terwijl Gasly de zesde plaats bezet. Het verschil in punten is immens: 181 om 63 punten.

Pierry Gasly kon bij Red Bull zijn hoofd naast Max Verstappen niet boven water houden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak zich na de GP van Hongarije al een beetje uit. „Hij is ook niet de beste inhaler. We gaan nu de zomervakantie in, daarna zien we wel verder”, liet hij weten. De beslissing is nu dus al eerder gekomen.

Pierre Gasly Ⓒ EPA

Kritiek

Ook wereldkampioen Lewis Hamilton haalde al venijnig uit naar Gasly. „De beste rijders zouden in de beste auto’s moeten rijden. En wat dat betreft is er nog een plekje in een winnende auto beschikbaar...”, aldus Hamilton. Verstappen haakte daar gevat op in door te stellen dat Alonso dan maar eens met Mercedes-teambaas zou moeten bellen.

Hamilton nam het direct op voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas en maakte duidelijk dat hij doelde op Gasly. „Valtteri is geweldig en kan races winnen. Ik zou eerder zeggen dat jouw team nog een plekje over heeft.” Ook daar reageerde Verstappen weer op. „Dat hoor je mij niet zeggen.”

Bekijk ook: Hamilton haalt venijnig uit richting Gasly