Team Sunweb dolgelukkig in Tour de France: ’Dit is bizar’

De vreugde is groot bij Marc Hirschi. Ⓒ ANP/HH

SARRAN - Het was een prachtig toeval dat Marc Hirschi na de deceptie en de tranen van zondag uitgerekend in Sarran zegevierde. Een bescheiden dorpje met slechts 260 inwoners, zoals hijzelf eveneens niet hoog van de toren blaast. Een ander toeval is dat de 22-jarige Sunweb-renner de opvolger is van Fabian Cancellara, de laatste Zwitser die vóór deze heroïsche tocht van Hirschi een Tour-rit (2012) won, en hun huizen staan slechts 200 meter van elkaar in geboorteplaats Ittigen.