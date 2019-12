Klaassen met Werder Bremen onderuit, Leipzig blijft aan kop in Bundesliga

Robin Quaison heeft Werder Bremen nog dieper in de problemen gebracht. De Zweedse spits had met drie treffers een groot aandeel in de uitzege van FSV Mainz 05 op de viervoudig landskampioen: 0-5.

Werder keek al na 38 minuten tegen een achterstand van 0-4 aan. Jean-Paul Boëtius bereidde een van de drie doelpunten van Quaison voor. Jirí Pavlenka, de ongelukkige keeper van Werder, werkte een bal in eigen doel. Jean-Philippe Mateta tekende in de slotfase voor de eindstand, wederom op aangeven van Boëtius.

Davy Klaassen speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg uit Bremen. Zijn trainer Florian Kohfeldt is door de nederlaag zwaarder onder druk komen te staan. Werder staat vijftiende in de Bundesliga.

Leipzig blijft aan kop in de Bundesliga

RB Leipzig blijft voorlopig lijstaanvoerder in de Bundesliga. De club knokte zich in de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund naar een gelijkspel: 3-3.

Borussia Dortmund leidde bij rust met 2-0, met dank aan doelpunten van Julian Weigl en Julian Brandt. Timo Werner bracht de bezoekers met twee doelpunten op gelijke hoogte. Jadon Sancho zette de thuisploeg op 3-2, waarna invaller Patrik Schick de eindstand bepaalde.

Patrik Schick scoort de gelijkmaker: 3-3. Ⓒ REUTERS

Borussia Mönchengladbach kan woensdag in punten gelijk komen met Leipzig. De club moet daarvoor van hekkensluiter Paderborn winnen. Borussia Dortmund houdt een achterstand van vier punten op Leipzig.

TSG 1899 Hoffenheim

Trainer Alfred Schreuder won met TSG 1899 Hoffenheim de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin: 0-2. Ihlas Bebou en Christoph Baumgartner scoorden na rust voor de bezoekers. Philipp Max hielp FC Augsburg met twee doelpunten aan een thuiszege op Fortuna Düsseldorf: 3-0.