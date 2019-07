Simon Yates wint monsterrit door Pyreneeën

Bij het startsein van de vijftiende etappe lag het tempo direct zeer hoog. Aan de voet van de Col de Montségur (2e categorie) werd de eerste geslaagde aanval ingezet. Er ontstond een kopgroep van 28 (later 36) man, met onder andere Bauke Mollema, Nairo Quintana, Vicenzo Nibali en Simon Yates.

Bij de tweede klim van de dag, de Port de Lers (1e categorie), was het direct oorlog in de kopgroep. De groep van 36 renners viel uiteen en slonk tot 21. Onder andere Mollema en Nibali moesten lossen, terwijl Quintana serieus werk maakte van een aanval op de gele trui.

Aanval

Terwijl de coureurs richting de derde horde van de dag reden, de Mur de Péguère (1e categorie), begon het zweet een klein beetje uit te breken bij Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van klassementsleider Julian Alaphilippe.

De Belgische wielerstal verrichtte het nodige kopwerk en probeerde de voorsprong, die toen ongeveer vijf minuten was, te verminderen. Het gat met de vluchters werd kleiner, maar Alaphilippe zag wel zijn kompanen één voor één sneuvelen.

De renners van Deceuninck-Quick bepalen het tempo in het peloton. Ⓒ REUTERS

Ondertussen ontsnapte Simon Geschke aan het oog van de etappeleiders. Op de een-na-laatste klim ging de Duitser in de aanval en kreeg gezelschap van Yates.

Slotklim

Jumbo-Visma nam het kopwerk richting de slotklim van de zuiderburen over. Het podium kwam immers ook voor kopman Steven Kruijswijk in gevaar zolang Quintana - en ook de uit het peloton ontsnapte Mikel Landa (beiden Movistar) - in de voorhoede reden.

Steven Kruijswijk had het zwaar tijdens de vijftiende etappe. Ⓒ REUTERS

Prat d’Albis (1e categorie) was het decor voor het slotstuk van de laatste Pyreneeënrit. Geschke moest meteen lossen toen Yates vol op de pedalen ging staan. De Brit soleerde vervolgens naar de top en schreef de vijftiende etappe op zijn naam.

Klassement

De klassementsmannen probeerden elkaar stuk te rijden. Thibaut Pnot ontsnapte, gevolgd door Egan Bernal en Emanuel Buchmann.

Kruijswijk kwam 50 tellen later dan de Fransman over de streep met Geraint Thomas. Alaphilippe had het zwaar en moest tijd inleveren, maar hij heeft zijn gele trui wel behouden.

De verschillen in de top van het klassement zijn kleiner geworden. Alaphilippe staat nog steeds bovenaan, gevolgd door Thomas (+1:35) en Kruijswijk (+1:47). Pinot heeft hele goede zaken gedaan en staat slechts 3 seconden achter op Kruijswijk. Bernal pakte ook tijdwinst en staat vijfde (+2:02).

