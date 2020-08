Tour versoepelt coronaregels bij positieve test

Een ploeg kan uit de ronde worden gezet als twee renners van hetzelfde team positief worden getest binnen zeven dagen, meldde de internationale wielrenunie UCI vlak voor de start op zaterdag in Nice.

In het vorige protocol was nog opgenomen dat een ploeg uit de Tour zou worden gezet bij twee positieve renners of stafleden in het team. Op verzoek van de deelnemende ploegen zijn de regels iets minder streng. Het is goed nieuws voor Lotto-Soudal, dat donderdag naar buiten bracht dat twee stafleden positief op het virus hadden getest. De Belgische ploeg kan dus gewoon van start gaan.

Het is niet de UCI die het besluit neemt om ploegen uit de Tour te zetten. In geval van twee positieve renners binnen zeven dagen, krijgt de Tour-organisatie de bevoegdheid een ploeg te verwijderen. Op voorwaarde dat er voor de start van de volgende etappe al het mogelijke wordt gedaan een hertest uit te voeren die voldoet aan de vereiste medische voorschriften. Dat wil de UCI omdat er in het wielerpeloton ook testen zijn afgenomen die vals-positieve uitslagen gaven.

