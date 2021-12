Lewis Hamilton en Mercedes zwaaien Valtteri Bottas uit

Hoewel Max Verstappen in Abu Dhabi namens Red Bull het wereldkampioenschap op zijn naam schreef, ging Mercedes wel ’gewoon’ aan de haal met de constructeurstitel. Het was voor alweer het achtste jaar op een rij dat de Duitse renstal die prijs won.

Beide coureurs en teambaas Toto Wolff werden vrijdag om die reden reden in het zonnetje gezet. Het feestelijke moment was direct ook de laatste werkdag van Bottas, die na vijf seizoenen in Duitse dienst vertrekt en bij Alfa Romeo gaat rijden.

Na een samenzijn in de fabriek in het Engelse Brixworth mocht Bottas plaatsnemen in een open sportwagen, waarna hij werd uitgezwaaid door een grote groep Mercedes-werknemers.

Hamilton gaf direct na de race in Abu Dhabi een korte reactie, maar heeft in het openbaar niet meer gereageerd op de tumultueuze slotfase op het Yas Marina Circuit, die hem een historische achtste wereldtitel kostte. De 36-jarige Engelsman werd eerder deze week geridderd, maar hield ook toen zijn kaken stijf op elkaar.

Hoewel het contract van Hamilton bij Mercedes pas eind 2023 afloopt, is het volgens Wolff allerminst zeker dat de coureur volgend jaar nog steeds in de Formule 1 rijdt. „Ik hoop heel erg dat Lewis doorgaat met racen, want hij is de grootste coureur aller tijden”, aldus Wolff. „Vanuit zijn hart zal hij zeggen dat hij door moet gaan, want hij is op de top van zijn kunnen. Maar hij zal ook de pijn moeten overwinnen die hem zondag is toegebracht. Hij is een man met duidelijke waardes.”

