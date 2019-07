CAS: levenslange schorsing Moetko onterecht

Sporttribunaal CAS heeft het besluit van het Internationaal Olympisch Comité om Vitali Moetko levenslang te schorsen, vernietigd. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde documenten.

De vicepremier en ex-minister van Sport van Rusland werd in 2017 geschorst voor zijn rol in een omvangrijk dopingsysteem in zijn land bij onder meer de Winterspelen van Sotsji. Moetko bleef daarna nog wel een tijdje aan als voorzitter van de Russische voetbalbond RFU. In februari van dit jaar stond hij die functie af.

Moetko had als minister van Sport en voorzitter van de RFU grote invloed in Rusland. De vertrouweling van president Vladimir Poetin zat ook in het organisatiecomité van het WK 2018, maar enkele maanden voor het toernooi trok hij zich onder grote druk terug.