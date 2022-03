Wüst beëindigt imposante carrière met vierde plaats op 1500 meter

Door onze Telesportredactie

Ireen Wüst na afloop van haar allerlaatste race. Ⓒ ANP/HH

Ireen Wüst heeft met een vierde plaats op de 1500 meter afscheid genomen van de schaatssport. In Thialf snelde de vijfvoudig olympisch kampioen tijdens de wereldbekerwedstrijden voor de laatste keer over het ijs. De emoties waren na afloop duidelijk zichtbaar bij de 35-jarige schaatsgrootheid die zo lang het boegbeeld was van het Nederlandse schaatsen. Onder luid gejuich reed ze na afloop wat ererondjes in ’haar’ Thialf. Later op de zaterdag wordt ze officieel gehuldigd.