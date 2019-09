Malen scoort 5 (!) keer voor winnend PSV

De Eindhovenaren delen nu de koppositie in de Eredvisie met Ajax, al hebben de Amsterdammers een beter doelsaldo.

In de derde minuut had Vitesse wellicht wel op voorsprong moeten komen. na een counter stonden de Arnhemmers met een overtalsituatie en na ook nog eens geklungel aan de zijde van PSV wist Jeroen Zoet met alle moeite redding te brengen.

Malen

Na pakweg 20 minuten spelen kwam PSV toch op voorsprong. Obispo leverde de bal zomaar bij Bruma in, die de meegelopen Malen zag. De Oranje-international schoof de bal makkelijk langs Pasveer: 1-0.

Niet veel later was daar Mohamed Ihattaren met een fraaie actie, waarbij de bal va nde lijn werd gehaald door een verdediger van Vitesse, Ook de Arnhemmers waren gevaarlijk, maar Matavz maaide in kansrijke positie over de bal heen. En dus viel de treffer aan de andere kant, toen uitblinker Malen uit een corner vrijstaand binnenkopte: 2-0.

Malen

Een minuut na rust was het alweer raak voor de ploeg van Van Bommel. Ihattaren stuitte na een mooie actie op Pasveer, maar uit de rebound kon wederom Malen voor open doel binnenkoppen: 3-0. Hierna nam PSV wat gas terug, wisselde Van Bommel de aan zijn arm geblesseerde Steven Bergwijn en mocht ook Ritsu Doan zijn debuut in het Philips Stadion maken.

Julian Lelieveld ging in de 80e minuut nog vrij dom in de fout bij Gakpo, die werd neergelegd in de zestienmeter. Strafschop dus, waarbij Malen achter de bal ging staan: 4-0 en een kwartet goals van Malen.

Alsof het nog niet erg genoeg was voor Vitesse, werd ene lichte handsbal van Bazoer even later ook bestraft met een penalty. Van Boekel ging wel naar de kant, want de VAR twijfelde over de strafschopsituatie. De leidsman was toch onverbiddelijk: penalty. En weer zette Malen zich achter de bal: 5-0, vijf keer Malen.

Theunissen

Bert Theunissen was op 8 november 1964 (2-5 tegen Sittardia) de laatste speler van PSV die vijf keer scoorde in een eredivisiewedstrijd. Malen is met zes doelpunten nu topscorer van de Eredivisie.

PSV staat na de zege op de tweede plaats. Koploper Ajax heeft evenveel punten. De twee topclubs spelen volgende week zondag in Eindhoven tegen elkaar.